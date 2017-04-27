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﻿上海車展 德國概念搶風頭

2017-04-27 列印
■奧迪全新e-Tron Sportback，是一款流線四座位跑格SUV，搭載95kWh鋰電池，四驅系統由三個馬達（前一後二）組成，馬力達503ps，續航力逾500km，2019年正式投產。品牌表示旗下首款e-Tron生產版電動車快將於今年底面世，令人期待。
■福士替電動車品牌I.D.推出第三輛概念車Crozz，屬於跑格SUV，前後兩組電馬達合共輸出306ps馬力，續航力達500km。
■寶馬全新M4 CS級數僅次於M4 GTS限量版，3.0直六雙Turbo引擎馬力增加10ps至460ps，0至100km/h只3.9秒。
■平治Concept A Sedan全球首展，據聞是下一代A-Class車系預告篇，生產版預計明年底同步在內地製造及發售。
■平治選在上海首發新改良版S-Class，原因中國是車系全球最大市場（佔了總產量30%）。新S-Class加添大量新科技，LED頭燈照明距離達650米，還有新一代智能自動駕駛系統。同時提供一台結合電動增壓器、Hybrid電馬達和48伏特電器系統的全新3公升直六引擎。
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        正舉行得如火如荼的上海國際車展，以Committed to Better Life（致力‧美好生活）為主題，說到今年最「致力」參展的品牌，要數兩大德國車廠奧迪及平治，兩家均以國際車展最高規格陣容示人，並帶來首次曝光概念新作，全球矚目。文：彭志揚　圖：陳紀良、林子湛

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