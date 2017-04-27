﻿麗江古城 大研奢華食宿

麗江古城自1997年被聯合國教科文組織列作人類文化產遺，及後再在2003年成為人類自然遺產及世界記憶遺產，古城內的一磚一瓦都受到高度保護，不能輕易改動，酒店大研安縵（Amandayan）毅然選擇落戶麗江古城旁邊，並能緊貼古城而建，實在難能可貴！



文、圖：Rachel 鳴謝：大研安縵酒店



大研是麗江古城的舊稱，安縵酒店選取與古城中心相連的獅子山山腰而建，獨攬滿城風光。在設計上，酒店按着地形將傳統納西風格融入現代奢華裏面，看來就像原生於古城內的豪宅。



酒店共有三十五間優雅套房，分佈在多個四合院內，屋簷瓦石，竹林深幽，房內裝潢也盡現納西傳統，古木家具、納西刺繡、東巴木雕及書籍等，住宿其中，古意盎然！房子古雅，設施卻一點都不落伍，除全店舖設Wi-Fi，還備有星級水療中心、恒溫泳池、健身房，甚至私人影院等等，酒店內更有一間三百多年歷史的文昌宮古跡，待維修後便會對外開放。



不時不吃 頂級美食



與文昌宮打對面的，是一家古雅木房子，推開木門，一室優雅，溢滿茶香，原是酒店特設的茶舍。穿着古雅的納西族職員推介雲南普洱，於是便點了一壺生普洱，只見茶色淡雅，喝來清新而帶點木頭香，很特別。



在筆者投宿大研安縵酒店的數天中，最大驚喜莫過於這裏高質素的食物水準，原來酒店經理Igor Barba曾是一名廚師，對食物要求自然高，而食物要好吃，他說最基本是不時不吃，並盡量利用地道食材，如雲南春天盛產的菇菌，配合春筍及鍾花等自然素材入饌，加上來自上海的經驗主廚，便炮製出一道道美饌。



大研安縵酒店



房租：雙人房約3,500元人民幣（約3,953港元）起



地址：麗江古城區獅山路二十九號



查詢：86 888 532 111



網頁：www.aman.com/zh-cn/resorts/amandayan