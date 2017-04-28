﻿即時字幕免後製 實試熱爆拍片App

新推旗艦級手機紛紛力谷拍片功能，例如Sony XZs就首創超慢動作攝錄，而Samsung的GALAXY S8/S8+就加入Hyperlapse錄影。至於iPhone亦有新玩法，Apple近日推出免費拍片App《Clips》，只要將系統更新至10.3版本就可以玩，主打功能是可以一邊錄音、一邊出字幕，聽落過癮，但到底新App表現如何？我們找來星級YouTuber Sunny以及演員Creamy實試！



文：Anna 圖：何健勇、受訪者提供



場地提供：龍華軒（查詢：2651 8033）



介面簡單易上手



Sunny作為香港當紅YouTuber其中一員，直言拍片不是一件易事，經常擔心片段不夠吸引。而Creamy作為演員，為學生作品演出，偶爾自製跳舞等題材的短片都覺得甚花時間，光是片段後期製作都要花兩至三天才完成。二人更不約而同認為，後製最花時間就是字幕！所以知道《Clips》能夠拍片同時收音，即時出字幕，都躍躍欲試。



Sunny用自己的iPhone 6實裝，運作時沒有不順暢，而《Clips》的介面亦相當簡單，字幕、濾鏡等特效都放在上排，下方就只有偌大的錄影按鈕，相當易上手。現時濾鏡共有七款，而打開字幕功能，亦有七款不同的字幕彈出設計，選擇好就可以一邊拍片、一邊出字幕。不過實際拍攝時，字幕有時跟不上畫面。正當Sunny和Creamy以為很多句子都偵測不到時，原來在回播片段就可見到完整的字幕。



方正畫幅扣分



二人以《Clips》試拍了不少片段後，對此App評價好壞參半。Sunny對於內置的多款Emoji貼紙，大讚過癮。Creamy就認為即時字幕的功能最好，因為字幕製作真的好花功夫，另外漫畫濾鏡夠方便，「有時素顏起牀，即興想拍段片，就可以用這個功能。」不過二人都認為，《Clips》最大缺點是拍片畫幅只有1:1的正方形選擇。



「放片到YouTube要用16:9格式，如果放上正方形的片段，左右兩邊會出現黑色，上下位置更會被裁走，因此用《Clips》拍片放上YouTube就要小心預留空間，略嫌麻煩，但其實用《Clips》拍攝免後製影片，對新手用家而言好方便，平日想拍片放上社交平台也變得更簡單易玩。」Sunny說。



