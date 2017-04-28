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﻿Android限定

2017-04-28 列印
■《Hyperlapse Mobile》 Android Free
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　　雖然《Clips》屬iOS限定，不過對家Android平台亦有強勁拍片App名為《Hyperlapse Mobile》。此App由Microsoft推出，免費兼屬Android限定。Hyperlapse又名動態縮時短片，與經常用作拍攝星空的Timelapse（靜態縮時）同樣以快播效果為主，不過Hyperlapse拍攝時會用上不同角度，常見於拍攝以第一身遊走城市的短片。《Hyperlapse Mobile》可匯入片段或即時拍攝，最後可自選1倍至32倍速的快播效果，另外更可用此App自拍Timelapse效果，玩法全面。
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