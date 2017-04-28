﻿Android限定

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獅隧入口截車流 消防暖男公路勇救貓
一名鐵騎士不顧自身安危在公路停車救小貓，愛心感動無數網民！一隻小貓昨早在繁忙獅子山隧道公路「過馬路」，隨時命喪輪下，一名鐵騎士恰巧駕車駛過，動了惻隱之心，把電單車停在路邊，下車截停繁忙的交通，救起命懸...
2017-04-28
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國產梟龍戰機首飛成功 研製期間已接國外定單
繼第一艘國航空母下水後，中國最新一代梟龍戰機昨日在四川成功首飛，新機型是一款雙座戰鬥教練機具備實戰和教學多種功能，該款戰機在研製期間已接到國外定單。另外，中歐航空部門簽訂合作意向書，將國產大型客機C9...
2017-04-28
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美失戀漢吞槍亡 fb直播自殺恐成趨勢
全球最多用戶的社交網站facebook，近日淪為傳播暴力渠道，繼美國俄亥俄州克里夫蘭一名男子直播殺人、泰國布吉島一名男子直播吊死年幼女兒及自殺後，阿拉巴馬州一名男子亦透過網站直播吞槍自殺過程，有關片段...
2017-04-28
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屋苑紛錄上車客承接
據星島地產網報道，二手市場再錄上車客入市個案，祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居7座高層B室，面積633方呎，3房間隔，日前獲區內上車客垂青，以530萬元購入作自住之用，呎價為8373元...
2017-04-28
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騰訊連續六日創新高 科網股當旺 納指破頂
美股早段呈個別發展，納指連續三個交易日創日內新高，曾升至6048點新高；杜指則好淡爭持，初段曾升30點後其後回軟，續於高位徘徊。市場期待市後公佈季度業績的科網股龍頭如Google母公司Alphabet和亞馬遜，但市場焦點重回北韓和政府預算等爭議，不利工業股走向。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20981點，升6點；納斯達克指數創出日中新高後，收市報6048點，升23點。滙控（005）美國預託證價格報64.41港元，較香港收市價升0.01港元；中移動（941）美國預託證價格報83.08港元，較香港收市價跌0.52港元。 美國勞工部公佈，上周新申領失業救濟人數按周增加1...
2017-04-28
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三冠關鍵期 老婦雄心壯「大」
力爭三冠王錦標的祖雲達斯，周五意甲獨腳戲作客第五位的阿特蘭大，教練艾歷基提醒球員不可輕敵務必全取三分，為下周中歐聯四強首回合作客摩納哥壯行色。克羅地亞前鋒文迪蘇傑近況回勇，隨時成為老婦人的秘密武器，客勝值捧。 （TVB網絡電視302頻道周六凌晨2:45直播） 祖雲達斯上輪意甲主場向熱拿亞大派四蛋，以八十三分續居聯賽榜首，拋離次席的羅馬八分之多，連續六季稱王意甲在望。該隊又已晉身意盃決賽將與拉素爭冠，連同歐聯闖進四強，老婦人向著三冠王邁進。克羅地亞前鋒文迪蘇傑於爭標的關鍵時刻及時回勇，上仗對熱拿亞建一功打破各賽事連續十一場入球荒。 隊友巴沙利大讚文迪蘇傑：「他有很強的...
2017-04-28
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即時字幕免後製 實試熱爆拍片App
新推旗艦級手機紛紛力谷拍片功能，例如Sony XZs就首創超慢動作攝錄，而Samsung的GALAXY S8/S8+就加入Hyperlapse錄影。至於iPhone亦有新玩法，Apple近日推出免費拍...
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與「嫩版池昌旭」遊中環 15歲沈月封口拒證拍拖
I.T時裝集團老闆沈嘉偉與息影「女神」邱淑貞的掌上明珠、15歲的長女沈月，昨日下午與一位貌似嫩版池昌旭的靚仔男伴突然齊現身中環，其間兩人被指表現親暱，沈月更罕有戴上口罩逛街，當發現有記者採訪時，沈月就...
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社論——旅業佈防 黃金周莫倒米
今年以來，訪港旅客人數止跌回升，零售業銷售額亦露曙光，即將到臨的五.一黃金周長假，估計每天平均有一百五十個內地旅行團訪港，旅遊業、零售業、酒店業、飲食業等都寄予厚望，希望市道持續好轉，帶動下半年消費勢頭向好。故此，五.一黃金周非常重要，各行業必須做好待客之道，不能有所差池。海關昨天高調表示，會在下周一五.一黃金周開始派員到旺區，向旅客派發傳單，並巡視商店，主動遏止欺客行為，值得旅遊業配合。 為防止無良商店在長假期間欺騙旅客，海關由昨日起展開一連九日的反不良銷售手法行動，關員將會在尖沙咀、旺角、銅鑼灣等購物熱點部署，向旅客派發傳單，提醒他們小心無良商店呃錢，並會加派人手巡查店...
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將男季尾告奮勇
馬會昨午在跑馬地馬場的會員廂房，為周日在沙田馬場上演的愛彼女皇盃舉行排位抽籤儀式，多匹本地及海外參戰馬的騎練，以及一眾馬會高層都有出席，場面熱鬧。由於今屆賽事只得八駒參戰，排檔的影響較輕微，所以幾匹本...
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