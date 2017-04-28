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﻿藝文青必備

2017-04-28 列印
■《VUE》 iOS/Android Free
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　　《VUE》內置濾鏡達11款，更有自家的補給站，供用家買更多的濾鏡。其實《VUE》整體設計甚有文青Feel，像濾鏡R1就名為「挪威森林」，影像效果就似懷舊菲林。不過最特別是其內置貼紙，全以白色線條設計，感覺簡約，而且更有動態效果，置於片段中感覺相當清新。此App雖然免費，但功能全面，自訂畫幅、分段、鏡頭速度等應有盡有，更可自設畫面黑角效果，拍出文青電影感！
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