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﻿ 相片加影片合輯

2017-04-28 列印
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　　想在片段中加入相片，可以試玩由運動相機GoPro推出的剪片App《Splice》。同樣是免費下載，整體玩法就十足手機版《iMovie》，不設即時攝錄，但就可以匯入多段影片及相片，進行精準度較高的剪片。主打可以將相片匯入影片中，更可以加入Ken Burns效果令相片更吸引。用家亦可即時錄音，為片段加入旁白或音樂等聲音效果，令影片更吸Like！
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