﻿呃Like過萬 抵食網燒AA餐

日前一對中年男女在旺角的牛角日本燒肉專門店初次見面共進晚餐，埋單二千多元，誰知結帳之時卻大打出手。餐廳老闆靈機一動，推出「網燒真戀人AA祭」，更貼心地幫食客計算一人份的價錢，半日便在社交平台獲過萬個讚好，記者親試後發覺套餐拼盤豐富，都算抵食！文：李泳烔 圖：黃幹文



牛角趁機推出的「網燒真戀人AA祭」套餐，二人價格$496，即一人為$248。老闆解釋，推出套餐是希望洗刷被人誤會餐廳食物昂貴的印象。



套餐包括牛、雞、豬和牛油帶子共七款燒物，另加凱撒沙律、前菜及$49或以下飲品各兩份，份量不算少。牛角平日消費每位約三百元，一份「燒肉盛合」，即包括五款不同中等級別肉類各四片，亦需二百多元，相比下AA套餐倒算相當抵食。



拼盤豐富 和牛入口即融



套餐燒肉拼盤有三款牛肉，包括和牛牛肋肉、上級牛肋肉、肩餚肉各兩片，這幾款牛肉屬中等級別肉類，雖不是店家主打的佐賀和牛，但味道不俗。當中和牛牛肋肉更是入口即融，油香四溢。拼盤還有雞腿肉、丹麥雞胸肉、豬頸肉、鹽味牛油帶子及一些雜菜，雞腿肉富彈性，可惜牛油帶子略嫌薄切，欠缺口感。



值得一讚是，套餐包括的兩款飲料不局限於非酒精類，食客可選日本生啤。至於被「新聞男女」點了三次的「獺祭三割九分」純米大吟釀，就要每瓶額外加$228。「獺祭三割九分」由具二百多年歷史的日本山口縣「旭酒造」酒廠釀製，將號稱「酒米之王」的山田錦精碾至39%，入口帶有花香，甘口微辛，不妨一試！



牛角日本燒肉專門店



地址：旺角彌敦道628號瓊華中心6樓



查詢：2152 1822