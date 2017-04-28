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﻿登場直擊 新Clio活力小黃子

2017-04-28 列印
■代理找來兩位本地車手謝森（左一）和楊嘉怡（右一）作為揭幕嘉賓。
■R.S.專用桶形皮椅兩邊墊位加闊了。
■Akrapovic排氣喉現為R.S.標準項目。
■首批Clio R.S. Trophy現貨約6月到港。
■R.S.中控台備有七吋觸控屏幕。
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        法國雷諾上周推出2017年新改良版Clio車系，包括入門GT-Line，以及高性能Clio R.S. Trophy，後者裝備升級，跑魅更強。        文、圖：彭志揚

        發佈會當日全場焦點集中在高能版Clio R.S. Trophy身上，車子換上全新LED頭燈及「格仔旗」霧燈連自動轉向照明燈組合。引擎、波箱、懸掛及十八吋軨等均沒改動，只是添置名廠Akrapovic尾喉。

  車廂升級配上Bose音響，七吋觸控屏幕連最新R.S. Monitor 2.1多功能賽車數據顯示，泊車鏡頭和前後距離警報器也是標準項目，圖中專用銀底黃色也不用額外收費。
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