﻿無縫編織 簡約時尚動感

adidas新季再次與來自溫哥華的Reigning Champ推出聯乘作，除了有一系列造型簡約功能裝，也有時尚味道十足的聯名鞋款，將運動時裝重新演繹。文：小柔 Guest Model：倪晨曦



前身是優質羊毛製造廠的Reigning Champ，曾推出過自家出品的羊毛面料，是次與adidas Athletics合作的新作，部份服飾採用Primeknit技術，當中無縫編織的男女裝連帽衞衣、Bomber Jacket和運動褲，均具有高彈性剪裁和透氣度。



另外，系列中以梭織物料製作的短袖T恤及運動長褲，也用上Reigning Champ旗下的French Terry物料製作，風格簡約且柔軟舒適，黑、白、灰三色主調可輕易搭配出個性造型。 至於聯乘的淡灰白色AlphaBounce，鞋身以皮革作細節設計為點綴，當中鞋底加上潑墨設計作點綴，增添視覺美感。



查詢：2207 0137







同場追加 塑膠瓶回收製作



近年不少品牌均響應以回收物料作素材，adidas今年也與海洋環境保護機構Parley for the Oceans合作，將塑膠瓶製成球鞋物料，其中於五月中旬上架的Ultraboost Parley、 Parley Ultraboost X和Ultraboost Uncaged Parley，不但用上海洋蔚藍色作主調，且每對鞋均用上11個回收膠樽製作，可謂對環保踏出一大步。



Ultraboost Uncaged $1,699



推出日期: 5月10日