 Advertisement
  • 2017年4月29日 星期六
  • 20º
  • 86%
熱門： 劫便利店九巴曾守明聯合航空楊采妮

日報新聞 > 副刊

﻿無縫編織 簡約時尚動感

2017-04-29 列印
白色背心 $299 深灰色運動長褲 $699
深灰色Primeknit Z.N.E連帽外套 $1,499
白色短袖T恤 $399
深灰色Primeknit飛行員外套 $1,499
灰色運動長褲 $699
淺灰色AlphaBounce $1,099
黑色Primeknit外套 $1,499
深灰色短袖T恤 $399 灰色運動長褲 $699
Ultraboost Uncaged $1,699
Previous Next

        adidas新季再次與來自溫哥華的Reigning Champ推出聯乘作，除了有一系列造型簡約功能裝，也有時尚味道十足的聯名鞋款，將運動時裝重新演繹。文：小柔　Guest Model：倪晨曦

　　前身是優質羊毛製造廠的Reigning Champ，曾推出過自家出品的羊毛面料，是次與adidas Athletics合作的新作，部份服飾採用Primeknit技術，當中無縫編織的男女裝連帽衞衣、Bomber Jacket和運動褲，均具有高彈性剪裁和透氣度。

　　另外，系列中以梭織物料製作的短袖T恤及運動長褲，也用上Reigning Champ旗下的French Terry物料製作，風格簡約且柔軟舒適，黑、白、灰三色主調可輕易搭配出個性造型。 至於聯乘的淡灰白色AlphaBounce，鞋身以皮革作細節設計為點綴，當中鞋底加上潑墨設計作點綴，增添視覺美感。

查詢：2207 0137



同場追加 塑膠瓶回收製作

　　近年不少品牌均響應以回收物料作素材，adidas今年也與海洋環境保護機構Parley for the Oceans合作，將塑膠瓶製成球鞋物料，其中於五月中旬上架的Ultraboost Parley、 Parley Ultraboost X和Ultraboost Uncaged Parley，不但用上海洋蔚藍色作主調，且每對鞋均用上11個回收膠樽製作，可謂對環保踏出一大步。

Ultraboost Uncaged $1,699

推出日期: 5月10日
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd