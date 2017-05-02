﻿蘇格蘭威士忌酒廠 朝聖佳釀

蘇格蘭人視威士忌如生命之水，威士忌蒸餾廠的數目多逾百家，這趟我來到蘇格蘭高地，當然要把握機會走訪區內知名蒸餾酒廠，品嚐陳年佳釀。



文：韋利 圖：韋利、VisitScotland 鳴謝：EGL Tours東瀛遊、英國航空



蘇格蘭的威士忌蒸餾廠主要分佈在低地、伊萊、康貝爾鎮、高地及斯貝塞等五大產區，更以產自高地（Highlands）及其子產區斯貝塞（Speyside）的威士忌被視為極品。



由於斯貝塞是超過一半蘇格蘭威士忌蒸餾廠的根據地，許多來到蘇格蘭作品酒朝聖之旅的人，都會以斯貝塞為重點，並衍生出一條威士忌旅遊路線（Whisky Trail），只要按圖索驥，便可嚐盡一眾威士忌品牌的滋味，至於我們這趟，便特別拜訪區內的Strathisla Distillery。



這家隸屬威士忌名牌芝華士（Chivas Regal）的蒸餾廠，不但是很多人眼中的最美釀酒廠，更是目前一眾蘇格蘭蒸餾廠中歷史最悠久的一家。甫來到始建於1786年的酒廠大門，兩根古色古香的煙囪已極注目；進到酒廠，更發現包括試酒室等各個房間悉數流露華麗氣派。



導賞員邊領我們參觀、邊講解威士忌的釀製程序，包括烘烤、磨碎、發酵、蒸餾及陳年等等，原來要由麥芽轉化成為金黃色的威士忌，每個步驟都大有學問，好像葫蘆形蒸餾器的設計及陳年木桶的選料，都會對威士忌的口味有重大影響。逛畢廠房，終於來到賞味環節，我們品嚐過四款不同年期及風格的調和威士忌後，負責人竟再炮製驚喜，跟他來到酒窖，才知內裏另設貴賓試酒角，用來招呼客人的，除是陳年二十五載的佳釀，更是直接從橡木桶內倒出，那種剛烈中見醇厚的滋味，實在教人回味！



網頁：www.maltwhiskydistilleries.com



天空島上 煙燻單一麥芽



近年流行一股品嚐單一麥芽威士忌的風潮，由於此酒源自單一酒廠，擁有鮮明獨特的個性，跟混合多家酒廠出品的調和威士忌（Blended Whisky）又是另一種味道，因而得到不少酒客的歡心，正因如此，我們這趟也特意來到區內著名的單一麥芽（Single Malt）蒸餾廠朝聖。



位於高地區域的Talisker Distillery，是天空島（Isle of Skye）上的單一麥芽蒸餾廠，酒廠不僅以狂風巨浪作為招牌特色，出品的美酒也別具海島威士忌的特性，除以剛烈澎湃的「重口味」見稱，更因酒廠濱臨海岸，酒桶較易讓海中鹽份滲入，聞說品牌好些佳釀便帶有海水的鹹味呢！



網頁：www.malts.com/en-row/distilleries/talisker/



生蠔食店 大嚼滋味海產



參觀過天空島的蒸餾廠，滿以為已嚐遍大海氣息，原來還有另一種誘人的海洋滋味等着我。別過Talisker酒廠，在不遠處的山頭便有一家地道生蠔店Isle of Skye Oysters。



單看環境，或許有點簡陋，不過這裏賣的東西卻是一應俱全，除有茶葉、醬料、天空島海鹽、蘇格蘭Shortbread等眾多選擇，更主打海產美食，包括生蠔、龍蝦、帶子及青口等等，價錢更極合理，好像肥美的Pacific Oyster，百多港元便有一大盤，青口及小龍蝦，也只是數十港元便有交易。



若說到美中不足的，就是大家都沒有把剛在蒸餾廠買來的威士忌開瓶即場飲用，否則邊開懷大嚼太平洋生蠔、邊品嚐醇厚威士忌，絕對是人生一大快事！



網頁：isleofskyeoysters.co.uk



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照入境英國均免簽證。



查詢：2901 3000（英國領事館）



英國航空由香港經倫敦至蘇格蘭愛丁堡，來回機票4,320港元起，未連稅項及相關費用。



網頁：www.ba.com



EGL東瀛遊全新英國蘇格蘭高地「心度瀛遊」之旅（團號：EWUS10），十天行程會暢遊格拉斯哥、斯特靈、格倫科峽谷、天空島及愛丁堡等地，選乘英國航空，團費29,999港元起，已包機場稅連附加費，以及領隊及導遊服務費。



網頁：www.egltours.com.hk



註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。



