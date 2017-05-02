﻿大熱刺身 夏威夷Poke

雖然港人對日本刺身情有獨鍾，然而西方多國不同版本的刺身同樣誘人。由早年流行的意大利Carpaccio、秘魯Ceviche，以至夏威夷傳統美食Poke（夏威夷魚生沙律），均Hit爆全球，是美加、澳洲等地家喻戶曉的美食。文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



圖：黃頌偉（Brickhouse）、Lady Fifi（Beefbar、Commissary、Nadaman）



夏威夷Poke（音：Poh-kay）是用上麻油、醬油和夏威夷紅土海鹽（Alaea Salt）調味的刺身，夾配混合青葱、夏威夷海藻（Limu）、果仁、甜洋葱（Maui Onion）製成的沙律，佐以白米飯享用，而最常見的是採用黃鰭吞拿魚刺身切粒炮製的Ahi Poke。雖然近年Poke Bar登陸本地，但我還是喜歡太古廣場Commissary的Tuna Poke Tostada，事關夏威夷的醃漬吞拿魚食材新鮮，魚肉色澤雖看似較暗，卻正好顯示魚肉天然無添加，不像坊間有些紅得亮麗的Ahi Tuna Poke經一氧化碳保鮮處理，而Commissary的吞拿魚Poke伴牛油果蓉及脆玉米餅享用，更是清新的開胃菜。



西方風味 鮮美獨特



源自秘魯等南美國家的Ceviche，是酸辣的醃漬魚生。位於蘭桂坊小巷的Brickhouse是本地Ceviche的鼻祖，這裏的Hamachi Hunter用上酸辣的Jalapen~o墨西哥辣椒醋醃漬日本油甘魚刺身，混合香菜、紅洋葱及車厘茄，香辣醒胃，風味獨特。意大利的Carpaccio初期是橄欖油和檸檬汁的醃漬超薄牛肉片，後改良為醃漬魚生薄片，Beefbar的Amberjack Carpaccio更選用刺身級別的鰤魚薄切，混合醬油、醋和少許辣油，為味道清淡、肉質緊致的鰤魚薄片提味。日本的雜錦魚生切粒米飯和Poke相似，港島香格里拉Nadaman的Kaisen Chirashi上層蓋滿吞拿等雜錦刺身粒，底層米飯混合大量海膽，佐以爽口的自家製日式醃蘿蔔享用，口感豐富。



Beefbar



地址：中環雪廠街16號Club Lusitano 2樓



電話：2110 8853



Brickhouse



地址：中環蘭桂坊德己立街20A號地下



電話：2810 0560



Commissary



地址：金鐘金鐘道88號太古廣場4樓



405號舖



電話：2602 0707



Nadaman



地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座



港島香格里拉酒店7樓



電話：2820 8570