﻿日本學藝 手作體驗遊

自從去年香港航空及香港快運分別開通了直飛日本米子、岡山及高松、鹿兒島新航線後，前往上述地區遊玩更是便捷，賞景覓食之餘，亦不妨預留時間來一趟手作體驗，像是岡山縣的招財貓美術館、香川縣的團扇之港博物館，以及鹿兒島縣的金井工藝紮染工房等，均有舉辦手作體驗班，歡迎遊客參加。文、圖：Rachel、Kengi



岡山縣的招財貓美術館分為本館及別館Lucky Cats House兩部份，前者主要是展覽廳及商店，據說展品都是在日本各地搜來的珍藏招財貓，數目約有700多隻。別館則設有祈願室及工作室，而繪畫招財貓體驗正是在工作室進行，費用約90港元，內容包括為一頭只經一次窯燒工序製成的白色「素燒」陶瓷貓上色。客人可自由發揮，為招財貓塗上任何顏色，也可參照桌上的作品或雜誌作藍本。



重塑千年技藝



日本夏祭中，女孩子很多時會手持一把繪有各種圖案的團扇，邊行邊搧涼，現時四國香川縣便出產了日本九成的團扇，這裏有家うちわの港ミュジアム（團扇之港博物館），不但有日本團扇歷史介紹及古老團扇展示，還設有團扇體驗班，費用約38港元。別小看一把團扇，由切竹至包邊完成，原來共有47個步驟，當然遊客只會體驗最輕鬆的數個程序，如貼上自選的和紙、為扇面包邊，及在扇柄上寫上名字等。



鹿兒島縣的奄美大島不但擁有原生態森林，也是現時世上唯一使用天然泥土染製衣物的地方，這項古老技藝據說最少已有1,300年歷史。金井工藝正是當地其中一家紮染工房，遊客可自攜白色棉衣前來，選好圖案，便可開始製作，費用為每件衣服約218港元。棉衣須先經車輪梅木汁泡浸，扭乾水才放進泥水坑中用力搓揉，讓泥土能盡量滲入衣料以強化染色效果，最後以清水沖洗，掛起晾乾一至兩天便成。



招財貓美術館



網頁︰www.manekineko-m.jp



團扇之港博物館



網頁：www.marugameuchiwa.sakura.ne.jp



金井工藝



網頁：www.kanaikougei.com