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﻿日本新航線賞玩攻略

2017-05-04 列印
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  今期《食玩王》會為大家介紹四條日本新航線所在地區的遊趣，包括直飛米子機場所在的鳥取縣細賞白壁土藏群、拜訪鬼太郎故鄉境港，到高松市的米芝蓮景區栗林公園享受寧靜美，在岡山運河泛舟懷古以及到鹿兒島尋找夢幻沙洲等，各位讀者絕對不容錯過！記得明日（5月5日）買份《星島日報》，隨報附送新一期《食玩王》！
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