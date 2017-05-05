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﻿東京直擊 Sony新旗艦 極緻畫質

2017-05-05 列印
■新旗艦XZ Premium共有三款不同機身，當中粉紅機身（左一）為港台限定！
■Amazon Prime率先為Sony新機提供兼具4K及HDR畫質的片源。
■不久將來就可用Sony手機欣賞Netflix提供的4K影片！
■品牌去年已經推出擁有4K屏幕的Z5 Premium（下），今年新旗艦XZ Premium（上）擁有4K加HDR，畫面色彩明顯更加鮮艷明亮。
■新機下方設有實體快門掣，自拍更就手。
■Sony產品企劃部總監Yosuke Kiyama對手機屏幕兼具4K及HDR的趨勢相當有信心。
■改用USB Type－C插頭，充電及過相都更加快。
■機邊插卡位毋須用針打開，支援雙Sim，而其中一個可改插MicroSD擴充記憶。
■內置4K拍片模式，可更改白平衡設定，以防室內攝錄時受燈光影響。
■品牌特意打造巨型頭套並放進新機XZ Premium，讓現場記者感受「自家迷你影院」的威力！
■用上最新的Motion Eye相機系統，可拍攝32倍慢速片段，拍攝動物的可愛動作一流。
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        香港地方細，平日用手機出街睇片煲劇、追YouTube惡搞片，仲多過同屋企人爭大電視。難怪Sony近日帶來新旗艦Xperia XZ Premium，主力提升畫質，更是全球首部具有4K解像度兼支援HDR的手機。品牌亦宣佈Amazon Prime已率先帶來串流4K加HDR片源，加上YouTube及Netflix一眾4K短片及劇集，大家第日匿埋牀上都可以享受自家高畫質迷你影院！文、圖：Anna（東京）

        其實去年Sony已經推出備有4K畫質的Z5 Premium，可惜當時4K片源不多。正所謂科技日新月異，事隔一年，除了YouTube外，Netflix亦宣佈支援以手機播放4K，而現時大部份的手機及相機都可以拍攝4K片段，片源已可說是源源不絕。如今Sony將旗艦級電視的技術移植到手機上，新旗艦Xperia XZ Premium畫質達4K解像度外，更支援HDR，令色彩表現更好，而擁有4K再加HDR的片源亦在Amazon Prime登場，大家不用擔心「得機無所用」。

　　新機亦支援Sony PS4連動，換而言之可在手機上以HDR畫質打機，玩《FF XII》可以睇盡每個細節。另外新機盡顯日本品牌的細心，在設計上因應手機用家會在戶外、公司，甚至夜晚匿埋牀上睇片，現場光度有所不同，特意加入Tone mapping功能，例如在戶外睇片時，即使將熒幕推光，系統亦會自動調校畫面，避免過曝，以保留畫面細節。從此極致畫質不再限於暗黑房間先睇到，新機畫質表現絕對勝過家中早幾年入手的大電視！

聲畫影攝樣樣精

        有靚屏幕，當然聲音都要夠質素，先可以做到迷你影院效果。Sony音質技術在眾手機品牌中一向相當突出，新機少不了支援Hi-Res音效，機身正面兩個前置喇叭可做到立體聲效果，而換上耳機後，內置的自動耳機優化技術（AHO）可提升音質表現，更加入DNC數碼抗噪技術，出街睇片都可消去煩雜人聲。

        拍攝方面，除了支援4K拍攝，亦用上Motion Eye相機系統，可拍攝32倍慢速片段，最適合捕捉寵物或小朋友的得意動作。機身前置鏡頭亦擁有1,300萬像素，加上支援最高256GB插卡，「分享症」用家拍攝再多片段都無問題。另外機身擁有IP65/68防水防塵規格，出街睇片遇着落雨天都冇有怕！
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