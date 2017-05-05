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﻿LINE新舖揭角色身世

2017-05-05 列印
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  近期與LINE角色大玩Crossover的熱潮不減，位於希慎廣場的LINE FRIENDS專門店，更換上全新造型登場，門外2.3米高的MEGA CHOCO角色擺設極之搶眼！專門店最新主題是Dress Room，就連產品都加入了不少服飾新品，不過最吸引，必選店內播放的多段LINE角色影像，包括熊大及CONY的甜蜜片段、從未公開的熊大秘密及Sally身世之謎等，既可愛又搞笑！文：Anna

查詢：www.linefriends.com
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