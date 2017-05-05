﻿餡料爆滿 和牛漢堡

配搭百變的漢堡，向來是繁忙港人的速食首選。來自日本四國高知縣的漢堡名店5019 PREMIUM FACTORY最近登陸中環，除嚴選優質和牛製成漢堡扒，並搭配自家調製的Demi-glace醬汁製成爆餡漢堡外，份量更比傳統漢堡豐富，哈日迷快出動嚐鮮！文：甘偉丁 圖：黃幹文



漢堡包着重優質食材及自家製醬汁的配搭，新店漢堡用上九州宮崎及鹿兒島入口的和牛製成，為免油香過盛，亦加入其他地方的牛肉中和油膩口感。自家調製的Demi-glace醬汁根據法式料理常用的同名醬汁變奏而成，並以日本脫水番茄配大量肉骨熬煮的濃湯製成，味道香甜，可令漢堡味道更香濃惹味。



食材配搭豐富



鎮店名物是龍馬漢堡，以高知縣知名歷史人物坂本龍馬來命名，配上和牛漢堡扒、吞拿魚碎、炒蛋、青椒、茄子、番茄、野菜及芝士等組合而成，餡料滿瀉！吃時可將包身壓扁，一口品嚐層次豐富的獨特滋味。



5019 BLT漢堡是日本總店的人氣名物，以和牛夾配煙肉、洋葱、煎蛋、生菜及酸菜等，味道香濃，還特地加入甘筍，以平衡肉味，確保不會過膩。店內亦有數款小食及特飲，小食首選香港店限定的雞翼，設有甜和辣兩款口味，辣雞翼配以水牛城汁酥炸，甜雞翼則加上豉油及糖漿烹煮，前者香辣，後者香甜，建議兩款都柯打試試。



另外Romaine Caesar Salad以原棵生菜烤焗，配上麵包粒、新鮮番茄及雞蛋，並有5019 Original、意大利黑醋及凱撒沙律醬三款醬汁可供自行選擇，推介以芒果、柑橘及醬油等混製的5019 Original醬汁，酸甜開胃。



5019 PREMIUM FACTORY



地址：中環蘇豪嘉咸街46號地下



查詢：2871 1031