 Advertisement
  • 2017年5月6日 星期六
  • 27º
  • 82%
熱門： 跳高女神雪糕伯伯林奕含空氣污染孔劉

日報新聞 > 副刊

﻿踏上森巴夢幻國度

2017-05-06 列印
Ipanema今夏帶來多個主題系列，充滿陽光氣息。
大咀鳥圖案充滿自然氣息。
金屬飾扣涼鞋款同樣有舒適着用感。
Previous Next

　　來自巴西里約熱內盧的時尚休閒鞋履Ipanema，今個初夏推出多款拖鞋和涼鞋新作，帶來輕鬆舒適的步行體驗之餘，更將醉人的日落場面和可愛動物圖案，印在拖鞋之上，給眼睛來一趟繽紛的視覺旅程。

　　當中星座插畫系列鞋面印有不同星座的抽象圖案，同時利用大自然為主題，並以雀鳥、鯉魚等動物構成一幅幅美麗圖畫，流露浪漫感覺，令人如置身夢幻國度。另外，亦有配上各式金屬飾扣的涼鞋款式，除了帶來舒適的着用感，更方便女生們配襯不同服飾，塑造夏日時尚。品牌也有小朋友度身訂造童裝系列，搭帶設有趣緻的立體飾物，如糖果、車厘子、朱古力和動物公仔等，每款均可愛吸引！文：Ki

地址︰尖沙咀美麗華商場2樓Kiosk L2-E

查詢︰2270 0731
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd