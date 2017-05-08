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﻿黑鑽Cushion限量登場

2017-05-08 列印
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　　去年聲勢如虹的YSL氣墊粉底，甫登場即斷巿，成為全球彩妝界熱話，今季品牌再度推出限量版輕透無重羽毛氣墊粉底SPF23/PA++，閃爍奢華的外殼內藏清爽透薄及持久無瑕粉底，吸晴度再下一城。品牌更請來何超蓮首度合作，參與企劃拍攝。至於粉底有何優點？超蓮特別提到透氣度高及控油效果不錯，即使平日只化簡單底妝亦可運用自如，香港女生一定Buy！

售價︰$480

文︰Angel

查詢︰3192 4338

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