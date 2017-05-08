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﻿街頭時尚金屬鞋履

2017-05-08 列印
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　　STACCATO今夏鞋履以街頭時尚為主題，例如在物料上運用粉金及銀色等金屬光澤皮料作拼配，折射出精緻細膩的摩登光影，令鞋款增添時尚感，無論高跟鞋款還是厚底鞋都型格過人。若是搭配同色系的金屬水桶小包，更能塑造時尚Total Look。至於OL上班族，復古綁帶款式是心水推介，麖皮的高級質料提升了高貴品味，可搭配長裙凸顯女性嫵媚的一面。文︰Angel

查詢︰2854 9703

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