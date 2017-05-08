﻿大熱必試 精美芝士蛋糕

最近在社交網站討論得最火熱的餐廳，必定是主打多國菜的The Cheesecake Factory，這家過江龍在美國有近二百間分店，香港新店餐牌與美國總店幾乎無異，高達二百多款各國料理，但最引人注目的當是自家製芝士蛋糕！文：李泳烔 圖：黃幹文



靠賣芝士蛋糕起家的The Cheesecake Factory，背後還有個小故事，老闆David Overtone的母親是位蛋糕好手，靠供應自家烘焙的芝士蛋糕給當地酒店跟餐廳養活全家。故當David決定在加州開餐廳時，第一樣就是加入母親設計的二十多款蛋糕，而當中有近一半口味都與朱古力有關，不過由於蛋糕均由美國直送，較為甜膩，記者認為士多啤梨、青檸、雲呢拿及紅桑子等清新口味較為貼近香港人喜好。



餐廳亦提供多款沙律及鹹食，前菜炸芝士通心粉球是美國總店的人氣菜式，炸得金黃色的麵包糠包着數十粒通心粉，做法是先將略煮的通心粉瀝乾後加入醬汁，再以雪糕模壓成球形，放置數小時後沾上麵包糠，待接到柯打時再炸兩分鐘。由於未完全熟透，大廚會將製成品放在暖架上，以熱力將內裏通心粉焗暖。



人氣過江龍餐廳



另外暖蟹肉雅枝竹芝士沾醬味道Creamy，先將五安士蟹肉與雅枝竹一同打碎，再混入芝士及法國忌廉，最後在表面沾上麵包糠烤焗，配合香脆鹹味法包，無論賣相或味道都極之吸引。追求健康的食客不妨選擇「Super Food」系列，當中有多款以Super Food製作的沙律配上自家醬汁，例如羽衣甘藍藜麥沙律便配以獨家秘製檸檬黑醋汁，清新開胃。



服務方面，新店廚師及店員總數過百，每次出餐都有專人檢查菜式是否符合標準，更從上海及美國調動三十多名資深員工來港培育新血，平均每位新店員需接受兩星期特訓！雖然如此大陣仗，但在試業當日，店員出餐依然略為緩慢，有待改善。



The Cheesecake Factory



地址：尖沙咀廣東道25號海港城港威商場地下G102號舖



查詢：2791 6628