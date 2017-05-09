﻿富國島奇幻住宿

曾為多家星級酒店操刀設計的Bill Bensely，最近就為越南富國島翡翠灣JW萬豪酒店加持，將其多年來對大學校園的想像，配以奇趣歷史，創作了一家虛實相間的豪華旅館，滿足住客們的無窮幻想力！文：Rachel



圖：Rachel、JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa



鳴謝：JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa



學院主題 法式殖民風



「歡迎來到Lamarch University，這家前身為二十世紀初由法國偉大自然學家Jean-Baptiste Lamarch建立的大學………」現任「大學校長」兼酒店經理的Ty Collins，站在如圖書館改建的華麗酒店大堂上，認真的為我介紹這家「大學」的歷史，還有大學曾經輝煌的板球隊戰績，甚至富國狗（來自富國島上的原生狗種）的神勇經歷等等，故事太完美，若不知就裏，應該沒人會懷疑其真實性！故事說得多，加上全體員工的配合，或許連Ty亦弄不清，哪些是真，哪些只是創作情節了？筆者早前於酒店投宿了數天，便有相同感覺，不斷問：「這是真的嗎？」由此，不得不佩服Bill Bensely的奇幻想像及認真，據說為配合酒店二十世紀初的法國殖民風，他由世界各地搜集了逾五千件古董（是真的！），包括家具、書畫、照片及服飾等等，擺放在酒店的不同角落。



Lamarch University只是酒店的暱稱，其真名為JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa，為萬豪酒店集團於今年1月在富國島（Phu Quoc）開設的五星度假村。村內共設二百四十四間豪華客房及別墅，面積五百七十平方呎起，全擁露台及海洋景觀，坐落於以不同學系命名的大樓內，包括動物學系、海貝系及植物學系等等，房間設計亦配合相關主題，於黑、白及湖水藍等殖民味濃的色彩間，加入如貝殼及動、植物的點綴，間間不同，非常好玩！



創意活動 設水上瑜伽



酒店位處富國島南部西岸的Khem Beach，沙灘又名翡翠灣，晴天時，灣內海水剔透如翡翠，沿岸是悠長白沙灘，堪稱全島最美的沙灘，只是海浪偶然急，因此酒店又設計了三個大泳池，讓住客可隨時享受嬉水樂。想特別點，則別錯過酒店特別安排的水上瑜伽班，住客都可免費參加，舉行地點為面積最大的主池，坐在浮板上，隨着水波起伏，做出一個個伸展動作，很好玩。據導師解釋，水上瑜伽可訓練平衡感，亦需要大家心平氣和，才能穩定於浮板上，否則容易掉下水，亦別擔心應付不來，導師設計的動作都不算難，一般人應可容易掌握。



事實上，投宿這裏真的不愁沒節目，因酒店會向住客派發一張活動行程表，列出每天舉辦的活動，大都是免費的，除水上瑜伽外，還有傳統燈籠製作班、雞尾酒調製班、單車郊遊及T恤繪畫等，亦有增進知識的海洋生態講座，「課外活動」五花八門。即使只在酒店閒逛，亦處處是驚喜，貫徹了奇幻主題，這裏四周佈滿創意壁畫，甚至在你不為意的地方，例如洗手間內，都繪製了可愛的富國狗畫作，趣味盎然！即使一般旅客平時都不在意的會議室，筆者亦建議你必要抽空一遊，其每間房都有特別主題設計，如將桌椅懸於天花上，亦有房間內如被潑滿七色水彩，創意大膽，於此開會，相信大腦都會靈活點！



至於女士們最愛的Spa中心，則以《愛麗斯夢遊仙境》為題，穿越蘑菇屋內的鏡子長廊，內設數間寬敞理療室，最大的一間並附設按摩浴池及桑拿房等，泡過蒸過，再來個香薰按摩，人就如脫胎換骨，的確神奇！



JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa



地址：Bai Khem， Phu Quoc District， An Thoi Town， Vietnam



電話： 84 297 377 9999



房租：雙人房連早餐每晚約3.009港元起。



網頁：marriott.com/pqcjw



美食豐富 必嚐海鮮



不能不提的，當然還有酒店的美食，其中心旋律便是「新鮮」二字，不時不食外，還盡量選用在地食材。不說不知，富國島原是越南的最大島嶼，面積約為半個香港，四面環海，各種海產自然是不可不嚐的美食之選，設於酒店沙灘側的Red Rum燒烤吧，正是品嚐海鮮的首選地，尤其是晚餐時段，廚師都會將新鮮搜攞的海鮮及肉扒展示，任食客點選，即烤即吃，推介必要一嚐這裏的烤魷魚及石蠔，肉質俱鮮嫩甜美，伴以廚師自家調製的魚露酸辣醬吃，更是惹味！



旅遊備忘



• 持BNO護照或特區護照入境越南均須持有效簽證，可上網辦理電子簽證，收費約256港元起。



查詢：www.vietnamimmigration.org （越南領事館）







•越南航空香港往返胡志明市經濟客位機票約1,028港元起，由胡志明市可轉乘內陸機約四十五分鐘至富國島，來回機票約446港元起，以上機票皆已連稅。



網址：www.vietnamairlines.com



www.vietnamtourism.com



（越南旅遊網頁）