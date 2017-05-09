﻿檀島風情 Poke慶母親節

母親節將至，最佳的禮物定是親自為媽媽下廚，如能炮製近年全球大熱的Poke（夏威夷刺身沙律），更是窩心。今次我請來夏威夷華籍型男Byron Wong，教大家烹調原汁原味的家鄉Ahi Poke，以愛心大餐慶佳節！ 文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：陳鐵剛



近年開始在香港盛行的Poke Bowl，是夏威夷人的Comfort Food。經典Poke Bowl看似東瀛雜錦魚生粒飯Chirashi，同樣用小碗盛載，底層是米飯，頂層是刺身級別的醃漬吞拿魚粒，配合味道溫和、毫不刺鼻的甜洋葱和海藻等沙律配料，健康清新，富海洋風味。



地道食材炮製



與我相識二十年的老朋友Byron在夏威夷土生土長，畢業於長春藤康奈爾大學。他自小與美食結緣，父母早年在夏威夷經營餐飲集團，年少時曾在旗下多間餐廳打工，中外烹調也難不倒他。



適逢Byron從夏威夷探親回港，從家鄉帶來地道食材，便邀他示範送給媽媽的Ahi Poke（夏威夷吞拿魚生沙律拌飯）。他提醒大家，Poke的正確夏威夷讀音是「Poh-kay 」，而不是坊間常讀的「Poh-key」。Byron所炮製的Ahi Poke味道不錯，吞拿魚粒刺生散發麻油香氣，粗幼不一的海藻增添咬口，芝麻和果仁碎香氣四溢，是清新健康的夏日窩心美食。



材料（四人份）



夏威夷海藻Limu（壓碎） 2湯匙



夏威夷幼海藻Limu 2湯匙



Maui Onion甜洋葱（切絲）2湯匙



夏威夷堅果2茶匙



（壓碎並混合夏威夷紅土海鹽）



青葱（切粒）2湯匙



麻油 40ml



芝麻（烘焙）2湯匙



Nori紫菜（幼條）少許



夏威夷紅土海鹽少許



吞拿魚刺身Maguro500g



（切粒）



白飯 4碗