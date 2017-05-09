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﻿檀島風情 Poke慶母親節

2017-05-09 列印
STEPS 1.先將吞拿魚切粒，放入盤內。
2.混合麻油，再撒下夏威夷紅土海鹽、夏威夷堅果和芝麻，拌勻。
3.放入甜洋葱絲、兩款Limu及葱粒，然後拌勻。
4.白飯放入碗內，冷卻10分鐘，再鋪上吞拿沙律。
5.最後放入紫菜、芝麻及夏威夷紅土海鹽提味。
來自夏威夷的 Byron Wong
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        母親節將至，最佳的禮物定是親自為媽媽下廚，如能炮製近年全球大熱的Poke（夏威夷刺身沙律），更是窩心。今次我請來夏威夷華籍型男Byron Wong，教大家烹調原汁原味的家鄉Ahi Poke，以愛心大餐慶佳節！ 文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：陳鐵剛

        近年開始在香港盛行的Poke Bowl，是夏威夷人的Comfort Food。經典Poke Bowl看似東瀛雜錦魚生粒飯Chirashi，同樣用小碗盛載，底層是米飯，頂層是刺身級別的醃漬吞拿魚粒，配合味道溫和、毫不刺鼻的甜洋葱和海藻等沙律配料，健康清新，富海洋風味。

地道食材炮製

  與我相識二十年的老朋友Byron在夏威夷土生土長，畢業於長春藤康奈爾大學。他自小與美食結緣，父母早年在夏威夷經營餐飲集團，年少時曾在旗下多間餐廳打工，中外烹調也難不倒他。

  適逢Byron從夏威夷探親回港，從家鄉帶來地道食材，便邀他示範送給媽媽的Ahi Poke（夏威夷吞拿魚生沙律拌飯）。他提醒大家，Poke的正確夏威夷讀音是「Poh-kay 」，而不是坊間常讀的「Poh-key」。Byron所炮製的Ahi Poke味道不錯，吞拿魚粒刺生散發麻油香氣，粗幼不一的海藻增添咬口，芝麻和果仁碎香氣四溢，是清新健康的夏日窩心美食。

材料（四人份）

夏威夷海藻Limu（壓碎） 2湯匙

夏威夷幼海藻Limu 2湯匙

Maui Onion甜洋葱（切絲）2湯匙

夏威夷堅果2茶匙

（壓碎並混合夏威夷紅土海鹽）        

青葱（切粒）2湯匙

麻油 40ml

芝麻（烘焙）2湯匙

Nori紫菜（幼條）少許

夏威夷紅土海鹽少許

吞拿魚刺身Maguro500g

（切粒）

白飯 4碗
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