﻿檀島風情 Poke慶母親節

近年開始在香港盛行的Poke Bowl，是夏威夷人的Comfort Food。經典Poke Bowl看似東瀛雜錦魚生粒飯Chirashi，同樣用小碗盛載，底層是米飯，頂層是刺身級別的醃漬吞拿魚粒，配合味道溫和、毫不刺鼻的甜洋葱和海藻等沙律配料，健康清新，富海洋風味。
地道食材炮製
與我相識二十年的老朋友Byron在夏威夷土生土長，畢業於長春藤康奈爾大學。他自小與美食結緣，父母早年在夏威夷經營餐飲集團，年少時曾在旗下多間餐廳打工，中外烹調也難不倒他。
適逢Byron從夏威夷探親回港，從家鄉帶來地道食材，便邀他示範送給媽媽的Ahi Poke（夏威夷吞拿魚生沙律拌飯）。他提醒大家，Poke的正確夏威夷讀音是「Poh-kay 」，而不是坊間常讀的「Poh-key」。Byron所炮製的Ahi Poke味道不錯，吞拿魚粒刺生散發麻油香氣，粗幼不一的海藻增添咬口，芝麻和果仁碎香氣四溢，是清新健康的夏日窩心美食。
材料（四人份）
夏威夷海藻Limu（壓碎） 2湯匙
夏威夷幼海藻Limu 2湯匙
Maui Onion甜洋葱（切絲）2湯匙
夏威夷堅果2茶匙
（壓碎並混合夏威夷紅土海鹽）
青葱（切粒）2湯匙
麻油 40ml
芝麻（烘焙）2湯匙
Nori紫菜（幼條）少許
夏威夷紅土海鹽少許
吞拿魚刺身Maguro500g
（切粒）
白飯 4碗