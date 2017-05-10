﻿聯乘潮袋 色放正能量

相信大家對Mr. Men Little Miss家族都不會陌生，他們以豐富的喜怒哀樂表情描繪生活，經歷45個歲月，為我們譜出不少歡笑場面。今個夏季，潮袋品牌LeSportsac就與Mr. Men Little Miss推出聯乘系列，更創造了不少色彩豐富的可愛造型，讓用家變身潮人，輕鬆發放正能量！文︰Angel 圖︰黃幹文



Guest Model︰Michael Wong Wardrobe︰COS



Mr. Men Little Miss家族由英國兒童文學作家Roger Hargreaves所創作，卡通人物的豐富色彩和幽默舉動多年來贏得大人和小朋友歡心，可說是家喻戶曉。今次LeSportsac與Mr. Men Little Miss推出聯乘系列，同樣貫徹卡通發放正能量的宗旨，以彩色又充滿童趣的圖案為設計藍本，將趣味融入袋款圖案中。而作者更特別為這聯乘系列創造了新角色Little Miss Voyager，這位卡通人物是一位熱愛冒險、勇於接受挑戰的少女，背着LeSportsac背囊周遊列國，品牌粉絲一定愛不釋手。



配備創意貼飾



除了玩味十足的精采設計，另有沉實的Happyland圖案，以黑調底色配以迷你圖案。設計低調，卻能在細節位見盡大師的靈巧繆思，如袋款的拉鏈頭配以黃色Mr. Men圖案。特別推介Black Patent Mr Miss背囊，系列配備特製拼貼圖案，用家可發揮創意，飾上喜愛的布貼，打造屬於自己的潮袋。



至於款式方面也非常多元化，除有旅行袋、手提袋、背囊及腰包，亦有化妝袋及雜物袋供選擇，間隔實用，男生女生都一定Buy！



LeSportsac



地址︰尖沙咀海港城



港威商場 3221號舖



查詢︰2312 7955