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﻿時尚美食限時推出

2017-05-10 列印
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　　時裝與食物也可大搞Crossover，說的是bread n butter與五星級酒店主廚Chef Brook Wong主理的Chef’s Secret餐廳合作，於即日至5月12日期間推出The Secret Dreamy Garden Tea Set。此下午茶以品牌的夏裝系列法式夢幻飛鳥花園圖案為設計藍本，令食物與時裝風格同出一轍。每位盛惠$198，食物會採用天然色素及有機甜菊天然糖，比普通砂糖少97%卡路里，可說集視效與健康於一身。文︰Angel

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