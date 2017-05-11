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﻿電型宅女——旗艦配件搶閘出籠

2017-05-11 列印
■機殼之外，不少曲面專用的保護貼亦已上場，如Armorz Stealth Extreme R Tempered Glass for Galaxy S8/S8+就用上康寧玻璃打造，夠穩陣！（售價：$298起）
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　　近月旗艦手機連環發佈，有心想換手機，認真花多眼亂。講到最多人談及，必定是Samsung的Galaxy S8/S8+，畢竟新機要到5月25日才開賣，但相關配件已經蜂擁而出，認真誇張！

　　新機主打無邊設計，一大塊曲面玻璃，難怪配件紛紛以保護性高作招徠。當中來自美國的Element Case就夠誇張，擁有專利X-FRAME力學結構，並用上TPU吸震物料，而為S8/S8+推出的REV系列更經歷過65次從10米高度墜落，以及在65英里行車速度下拋出車外的測試，最終達到美國軍事防摔標準，外形同實用性一樣都好Hardcore！售價：$288 查詢：2123 8200
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