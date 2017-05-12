﻿無邊無掣 旗艦大軍

如果近期心郁想換手機，認真花多眼亂，上月有齊LG、Huawei帶來新旗艦，小米及Sony亦於上星期發佈新機，而最有話題的Samsung年度旗艦Galaxy S8系列近日都已登場！被視為「翻身作」的S8/S8+，以無邊際設計為主打賣點，大芒屏幕卻有小巧手感，拿上手就知廠方誠意十足！文：B1807、Anna 圖： B1807



論到如何挑選，Galaxy S8與S8+外形分別不大，只差前者的QHD+ Super AMOLED芒為5.8吋，後者是6.2吋，別給數字嚇怕，由於畫面採用了全新18.5：9比例，加上「實用面積」高，令機身變得修長，S8+手感相當舒服，而S8甚至可用纖巧來形容。如追求大容量，S8+會是首選，事關除了4GB RAM及64GB ROM標準版，還有6GB RAM及128GB ROM高配版，且屬地區限定，想試新一代napdragon 835八核心處理器配6GB RAM的效能表現，非S8+莫屬。



拍攝功能方面，新機用上1,200萬像素Dual Pixel鏡頭，除了具備F1.7大光圈及OIS光學防震，配合全新Bixby智能助手，可將鏡頭變成搜尋器，以影像搜尋資訊，簡單拍下紅酒，就可幫你找出產地、年份等資訊。音色表現提升，也是S8系列值得一讚的地方，除了手機喇叭及隨機耳筒由AKG調音，UHQA超高音質音效也由上代192kHz/24bit提升到32bit，娛樂表現全面提升。



S8/S8+



制式：LTE、WCDMA、GSM



操作平台：Android 7.0



內置記憶：4GB RAM、64GB ROM（S8/S8+）



6GB RAM、128GB ROM（S8+）



外置記憶：micro SD



電池容量：3,000mAh（S8）、3,500mAh（S8+）



體積/重量：148.9×68×8mm/155g（S8）



159.5×73.4×8.1mm/173g（S8+）



售價：$6,998（Galaxy S8+，6GB RAM、128GB雙卡版）



$6,398（Galaxy S8+，4GB RAM、64GB雙卡版）



$5,698（Galaxy S8，64GB雙卡版）



推出日期：5月25日（四）



查詢：Samsung/3698 4698



