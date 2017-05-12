 Advertisement
  • 2017年5月12日 星期五
  • 29º
  • 68%
熱門： 姦劫鄧桂思電騙反恐演習不懂撒嬌的女人

日報新聞 > 副刊

﻿小米6曲面玻璃不鏽鋼機身

2017-05-12 列印
■小米創辦人雷軍帶同新機現身。
■跟iPhone 7 Plus一樣以雙鏡頭設計，玩兩倍光學變焦。
■新加入藍色機身，令人眼前一亮。
Previous Next

　　早前內地品牌小米，亦於北京發佈年度旗艦新機小米6。今次新機以工藝技術作招徠，用上四曲面玻璃機身，而邊框則以不鏽鋼打造，高貴度全面提升。規格方面當然無令用家失望，跟Samsung Galaxy S8/S8+一樣，用上最新的Snapdragon 835處理器，配搭6GB Ram，速度有保證。而相機跟iPhone 7 Plus相似，用上雙鏡頭及玩兩倍光學變焦，可說是集齊大成之作。內地早前開售，6GB Ram、64GB版本就定價2,499人民幣（約$2,820），相當抵玩，不過想玩新機就要等等，官方尚未公佈香港的開售日期！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd