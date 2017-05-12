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﻿台灣代表HTC新旗艦待發

2017-05-12 列印
■發佈會邀請卡用上藍色機身為設計，看來手機界藍色當道。
■早前新推出HTC U Ultra藍寶石128GB版本，升級容量。售價：$6,698 查詢：www.htc.com/hk-tc/
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　　雖然今年2月中發佈了新機HTC U Ultra，近日又加推藍寶石128GB版本，不過原來仲有新旗艦於下周二（5月16日）亮相！有傳新機HTC 11亦有齊各種高規格配備，兼用上Snapdragon 835處理器，配搭6GB Ram，更支援超大容量的2TB MicroSD，對容量需求極高的用家，記得密切留意！
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