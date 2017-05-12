﻿母親節閨密下午茶

Afternoon Tea是閨密共度美好時光的最佳節目，但當少女變成少婦後，就甚少有閒情享受如此時光，這個母親節，做兒女的不妨陪伴媽媽，做一回她的知己好友，讓她重拾少女歎下午茶的情懷！ 文：李泳烔



在眾多童話故事當中，《愛麗絲夢遊仙境》可算是最奇幻的一部，而提到愛麗斯，定必想起瘋帽子下午茶派對。Dr. Fern's Gin Parlour便以童話故事為題，以Gin酒作為心目中「仙境」的重心，推出下午茶餐。整個套餐價格為$498（兩位用），已包括食品、一杯咖啡或一壺茶。母親節當天，每位享用下午茶的媽媽，均可免費將飲品升級為Gin & Tonic。



下午茶餐的配搭不俗，鹹點部份提供小巧的龍蝦包The Tick Tock Roll、煙三文魚、有機蒔蘿、忌廉芝士配酸麵包，以及自家製忌廉芝士配松露醬煮蛋。甜點亦有多款選擇，包括甘筍蛋糕、日式綠茶撻、朱古力及紅莓撻等，絕對能滿足擁有少女心和喜歡吃甜品的母親們。



名飾聯乘Tea



假如母親喜歡西班牙美食，不妨一嚐喜來登酒店Sky Lounge與西班牙首飾品牌ARTĒ Madrid合作推出的下午茶餐，份量雖然不多，但勝在夠地道，例如有西班牙Iberico豚肉脆寶、傳統蛋餅配番茄及香草醬，甜點方面則有CHURROS脆條配朱古力醬、熱情果覆盆子小圓餅，以及酒紅色禮物盒造型芝士蛋糕等。凡惠顧指定下午茶餐，均可獲贈ARTĒ掛飾匙扣一個。



Dr. Fern's Gin Parlour



地址：中環皇后大道中15號置地廣場地庫B31A舖



查詢：2111 9449



視佳廊Sky Lounge



地址：尖沙咀彌敦道20號



香港喜來登酒店18樓



查詢：2369 1111