靠山吃山，靠海吃海，到了臨近東海的東錢湖，湖邊又有山，於是飯桌上又有湖鮮又有海鮮還有山珍。 住在湖邊的柏悅酒店，晚上朋友在酒店請吃飯，一看菜單長長一串，說這麼多怎麼吃得下？朋友熱情，不肯減菜，於是從冷盤熱菜吃到甜品，菜單如下： 錢湖螺絲石榴包、春菜拌雞絲、寧波菜、手撕手尾筍、羊肚菌瑤柱花菜羹、油爆河蝦、花雕焗三門膏蟹、葱油蒸朋魚、金牌千層扣肉、年糕炒茄子、蟲草花莧菜、寧波湯圓。 東錢湖有幾寶，就是螺獅、河蝦和朋魚，桌上都齊了，螺獅鮮、河蝦甜、朋魚肥，湖鮮齊位。三門蟹是東海特產，蟹不大，但膏滿肉肥，十分鮮美。春天是吃筍的季節，所以手撕筍也清新可人。菜是寧波尋常冷盤，貌不驚...

2017-05-13