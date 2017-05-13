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﻿給母親的甜點

2017-05-13 列印
手錶以繽紛花卉圖案裝飾。 $600
精美的CupCake錶盒包裝。
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　　Swatch於今年母親節推出限定版手錶PRIMEVERE，錶身以花卉圖案為設計，讓你可以以花傳情，表達對母親大人的敬意。手錶另一個亮點，是包裝盒的設計恰似新鮮出爐的紙杯蛋糕，帶來色彩繽紛的視覺享受，讓你在母親節時可以奉上這份愛心糕點。

Swatch

查詢：2510 5242
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