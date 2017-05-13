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﻿防水透氣　山系專屬體驗

2017-05-13 列印
灰色Merrell MOAB 2 GTX $1,290
深灰色Merrell MOAB 2 GTX $1,290
黑色Merrell MOAB 2 MID GTX $1,490
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　　一對專業的行山鞋，是喜愛戶外活動的朋友不可或缺的恩物。美國品牌Merrell新季就以旗下人氣的MOAB行山鞋為藍本，創作出新一代MOAB 2系列，當中鞋身採用防水合成皮革與透氣網面製作，加上 GORE-TEX專利設計，讓鞋履高度透氣及防水，即使長時間穿着，足部排汗時仍然保持乾爽。另其堅固的防撞鞋頭，搭配鞋跟的緩衝設計，有效全面加強保護，減少受傷機會。

　　此外，MOAB 2系列中底採用M Select FIT.ECO混合EVA鞋牀，除可增加對足弓的支撐，其內嵌式Air Cushion避震氣墊，也有助吸收衝擊，提升穩定性，而鞋底採用Vibram TC5+耐磨大底，搭載上5mm橡膠抓地齒，即使在山上濕滑不平的路面行走，也有出色的抓地力。文：Ki

銷售點：Mirabell

地址：沙田新城市廣場1期5樓534號舖

查詢：2687 3768
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