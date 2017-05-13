 Advertisement
  • 2017年5月13日 星期六
  • 26º
  • 79%
熱門： 姦劫鄧桂思電騙反恐演習不懂撒嬌的女人

日報新聞 > 副刊

﻿即日特搜 禮還母親節

2017-05-13 列印
得獎者可獲贈家庭溜冰套票。
捲紙藝術心意卡工作坊舉行時間分別為下午1時30分及下午4時。
自製專屬香水送贈母親，很有心思呢！
創意DIY彩沙綠色盆景。
場內推出限量禮品優惠，只須$200即可買到原價$668的TonyMoly奢華尊貴濟州馬油安瓶套裝。
Previous Next

        為迎接母親節，各大商場都大搞Gimmick活動，包括購物優惠和親子同樂工作坊等，讓各位孝順仔女可以趁機o氹下媽咪開心。

考創意贏溜冰套票

　　又一城歡天雪地特別邀請專業導師於5月13日（今）舉辦一連兩場捲紙藝術心意卡工作坊，讓小朋友以色彩繽紛的紙條製作心意卡送贈母親。活動完成後，導師將選出最具創意的作品，得獎者可獲家庭溜冰套票一份，一同玩餐飽。

又一城歡天雪地

查詢︰2844 3588

自製專屬香水

　　位於淺水灣的大型灘畔商場the pulse特別於5月13日及14日（今明）兩天與品牌Artisenses設立「情尋香味工作坊」。現場還有駐場調香師指導，教大家自製專屬香水。消費滿$500即可與母親一同參加，每節45分鐘。

the pulse

查詢︰2815 8888

期間限定3折優惠

　　為慶祝母親節，九龍灣德褔商場聯同場內25個品牌推出多款母親節禮物優惠，售價低至三折，當中包括美容、時裝及參茸海味等。母親節當日還會請來藝人張振朗，為在場的母親獻上汽球玫瑰花，媽咪粉絲們記住留意。

德福廣場

查詢︰2750 0877

親子同樂創作盆景

　　海港城於海運大廈地下中庭打造簡約「Home Garden」，傳遞種植瓶栽的綠色環保樂趣。小朋友可親手製作創意DIY彩沙綠色盆景送贈母親，很有意思。只須在商場內消費滿$500或捐款$80予「香港公益金」，即可參加。

海港城

查詢︰2118 8666
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd