﻿貼地港味 懷舊冰室

本地「茶記」美食向來是港人最愛，全因價錢貼地且味美。最近在西營盤新開的十字冰室，就以陪伴港人成長的經典十字奶製作多款特色食品，搭配懷舊裝潢，旋即捲起一股冰室熱潮，成為近期的人氣新貴！文：甘偉丁 圖：黃頌偉



冰室以經典十字奶為賣點，令平平無奇的茶記食物添上光環，人均消費也很貼地，約四、五十元就有交易。如冰室必吃的常餐，設有牛奶豬骨湯意粉、牛奶炒滑蛋及牛油方包，另可自選熱咖啡或奶茶，豬骨湯特別加入十字奶來熬煮，頓添鮮甜味道。



吉列豬扒炸得香脆且份量十足，喜歡香脆口感，牛油方包可另加$2轉烘底享用。追求健康飲食，可柯打十字營養餐，設有牛奶麥皮另配牛奶炒滑蛋、牛油方包及熱飲，單點麥皮亦可。建議另加$5轉為芒果木瓜麥皮，起初以為有如糊仔般難以入口，但食落有驚喜，除以十字芒果木瓜牛奶沖調烹煮外，還加上新鮮木瓜粒，有咬口亦倍添果香，屬健怡之選。



十字奶製甜品



十字燉奶比起坊間標榜以日本牛奶製作的燉奶更幼滑及富奶香，每一口盡是香甜。臨走前，可買十字牛奶軟雪糕筒邊走邊吃，嚴選意大利雪糕粉配搭十字奶鮮製，奶味頗重且啖啖幼滑。



另亦有各式三文治、小食及甜品等供應。如西多士便是下午茶首選，流心芝士西多士最適合一眾芝士控，加入足料的Mozzarella Cheese及Cheddar Cheese，甫切開即見拉絲狀，入口即融，令人難以抗拒！還有火腿爆蛋菠蘿包，將煎蛋及火腿放進烘得香脆的包身，爆餡且配搭豐富。



最後必試足三吋的午餐肉牛奶炒滑蛋三文治，煎得香脆的厚切午餐肉，配上幼滑炒蛋。飲品可搭配以復刻十字牌玻璃樽奉客的冰鎮濃滑奶茶，精選八種粗幼不同的斯里蘭卡茶葉精心調製，入口富茶香且口感順滑。最難得是以市面上難覓的十字牌玻璃樽盛載，喝之前讓相機先食是指定動作！



十字冰室



地址：西營盤高街48-78號恆陞大樓12號舖



查詢：2887 1315