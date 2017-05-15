﻿蜂房瑰寶 護肌恩蜜

天氣變幻不定，肌膚容易出現敏感徵狀，甚至連皮膚細胞都會生病。蜂蜜正是修復細胞的理想工具，至於蜂皇漿，則更為珍罕，這些由工蜂分泌出來的珍貴產物，是蜂后一生專享的食糧，若以這些蜂房瑰寶作為護膚品，必能成就美肌大業！文︰Angel 圖︰黄幹文



模特兒︰Julia A（Primo） 化妝、髮型︰Jennifer（Annie G.）



基礎修護



精華及面霜是護膚程序中最重要的護理產品，缺一不可，而加入蜂蜜成份，可使肌膚達至紓緩及修復作用。Guerlain的Abeille Royale殿級蜂皇系列包括Daily Repair Serum及Day Cream，具備黑蜂純淨蜂皇漿精萃，有助提升肌膚的亮澤度。而Melvita Apicosma Soin Apaisant Soothing Cream為零防腐劑的抗敏面霜，並獲得法國Ecocert及BIO有機認證，適合敏感肌膚。



深度滋養



面膜能提供深度滋養，若當肌膚長期暗啞、無光澤，可嘗試厚敷蜂蜜面膜十五分鐘。其中Fresh Ultimate Nourishing Honey Mask極具滋潤作用，蜂蜜來自法國索朗日地區的巴克法斯特蜜蜂飼養商，而巴克法斯特蜂正是一種能釀成高品質蜂蜜的蜜蜂。



眼部呵護



眼部肌膚特別脆弱，面對的問題亦特別多，如幼紋、黑眼圈等，推介Guerlain全新推出的Abeille Royale Eye Cream，產品蘊含極高濃度的蜂皇漿，塗搽後形成超細薄膜，一次過對付多種眼部肌膚問題，為眼眸補給青春力量。



潔淨肌膚



徹底去除皮膚污垢，才能加強護膚功效，若選用加入蜂蜜成份的潔膚皂，不但能保留皮膚的水份，亦能為肌膚增添滋潤。如L'occitane Bonne Mere Honey Soap的蜂蜜香皂，蘊含普羅旺斯的天然蜂蜜、櫚油及甘油，溫和潔淨肌膚而不會帶走天然水份。



Apivita 2530 3288



Fresh 3572 0126



Guerlain 2869 1552



Kiehl's 3180 1651



L'occitane2234 7198



Melvita2317 1055