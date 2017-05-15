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﻿蜂房瑰寶 護肌恩蜜

2017-05-15 列印
Fresh Ultimate Nourishing Honey Mask $1,300(左) 主要成份為來自法國的索朗日地區的高品質蜂蜜，另產品蘊含牛油果及白芒花籽油，為肌膚提供滋潤。 Guerlain Abeille Royale Repairing Honey Gel Mask $1,180(右) 蜂蜜啫喱修護面膜以嚴格精選的蜂皇產物調配而成，使用時只需把面膜均勻抹上面，敷十五分鐘後清洗即可。
Guerlain Abeille Royale Gold Eyetech Eye Sculpt Serum $1,010(左) 瓶口設計亦經過人體工學研究，能緊貼眼部肌膚，幫助吸收。 Melvita The Eye & Lip Contour Cream $490(右) 蘊含有機蜂王漿及火炬花蜜，另加入綠球藻精華，有效促進眼部皮膚微循環，改善浮腫問題。 GuerlainAbeille Royale Eye Cream$870(中) 蘊含極高濃度的蜂皇漿，塗搽後形成超細薄膜，包覆整個眼周
Melvita Apicosma Soin Apaisant Soothing Cream$390(左) 蘊含專利的有機蜂蜜複合物，助紓緩敏感肌膚的不適痕癢。 Guerlain Abeille Royale Day Cream$1,190(中) 具備黑蜂純淨蜂皇漿精萃，有助提升肌膚的亮澤度，散發蜂蠟原精、含羞草和金雀花的芬芳花香。 Kiehl's Pure Vitality Skin Renewing Cream$520(右) 蘊含紐西蘭麥蘆卡蜂蜜和韓國高麗紅參，滋養肌膚，幫助肌膚阻截水
Apivita Queen Bee Holistic Age Defense Serum $980(左) 鑽級蜂后全效活膚再生精華蘊含12%的天然活性成份，極速深入滲透肌膚底層，且助強化皮膚的機能運作。 Guerlain Abeille Royale Daily Repair Serum $1,210(右) 蘊含蜂皇漿，以刺激皮膚的修復機制，發揮緊膚、拉提肌膚之效。
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        天氣變幻不定，肌膚容易出現敏感徵狀，甚至連皮膚細胞都會生病。蜂蜜正是修復細胞的理想工具，至於蜂皇漿，則更為珍罕，這些由工蜂分泌出來的珍貴產物，是蜂后一生專享的食糧，若以這些蜂房瑰寶作為護膚品，必能成就美肌大業！文︰Angel 　圖︰黄幹文

模特兒︰Julia A（Primo）　化妝、髮型︰Jennifer（Annie G.）

基礎修護

　　精華及面霜是護膚程序中最重要的護理產品，缺一不可，而加入蜂蜜成份，可使肌膚達至紓緩及修復作用。Guerlain的Abeille Royale殿級蜂皇系列包括Daily Repair Serum及Day Cream，具備黑蜂純淨蜂皇漿精萃，有助提升肌膚的亮澤度。而Melvita Apicosma Soin Apaisant Soothing Cream為零防腐劑的抗敏面霜，並獲得法國Ecocert及BIO有機認證，適合敏感肌膚。

深度滋養

　　面膜能提供深度滋養，若當肌膚長期暗啞、無光澤，可嘗試厚敷蜂蜜面膜十五分鐘。其中Fresh Ultimate Nourishing Honey Mask極具滋潤作用，蜂蜜來自法國索朗日地區的巴克法斯特蜜蜂飼養商，而巴克法斯特蜂正是一種能釀成高品質蜂蜜的蜜蜂。

眼部呵護

　　眼部肌膚特別脆弱，面對的問題亦特別多，如幼紋、黑眼圈等，推介Guerlain全新推出的Abeille Royale Eye Cream，產品蘊含極高濃度的蜂皇漿，塗搽後形成超細薄膜，一次過對付多種眼部肌膚問題，為眼眸補給青春力量。

潔淨肌膚

　　徹底去除皮膚污垢，才能加強護膚功效，若選用加入蜂蜜成份的潔膚皂，不但能保留皮膚的水份，亦能為肌膚增添滋潤。如L'occitane Bonne Mere Honey Soap的蜂蜜香皂，蘊含普羅旺斯的天然蜂蜜、櫚油及甘油，溫和潔淨肌膚而不會帶走天然水份。

Apivita 2530 3288

Fresh  3572 0126

Guerlain 2869 1552

Kiehl's 3180 1651

L'occitane2234 7198

Melvita2317 1055
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