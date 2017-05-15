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﻿有機洗髮系列迎夏日

2017-05-15 列印
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　　都巿人愈來愈重視健康，有機護膚產品也因此非常盛行，來自美國的有機個人護理品牌Avalon Organics特別於夏日推出有機洗髮護髮產品，其中特別針對頭皮痕癢問題的淨化有機系列，加入茶樹、薄荷、桉樹及甘菊萃取物，有助紓緩頭皮痕癢並促進循環，調節油脂分泌，改善頭屑問題。最重要是產品不含有害化學成份，即使天天洗髮也無損頭髮健康。文︰Angel

系列售價︰各$99.9　查詢︰ 2185 7227
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