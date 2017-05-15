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﻿花生漫畫聯乘新作

2017-05-15 列印
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　　鞋履品牌Jipi Japa今季將首度與美國品牌《花生漫畫》推出聯乘作，主角Snoopy會化身鬼馬船長，並聯同好友Charlie Brown及Woodstock一同現身。而鞋款亦非常多元化，包括Slip-on、涼鞋及今季大熱的運動風拖鞋，潮味十足。系列還有背囊、手提袋，方便配搭Total Look。另購買當季貨品即可以$89換購指定別注聯乘禮品一件，包括雨傘、頸枕等，花生迷勿錯過！文︰Angel

查詢︰2994 6677
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