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﻿清新檸檬楓葉香

2017-05-15 列印
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　　每逢夏季，香水界都特別盛產濃郁花香味的香氛或古龍水，不過個人卻比較喜愛中性的香水味道。Atelier Cologne最近推出以木香為主調的香水，正合我心意。香水以馥郁的楓木配合西西里檸檬調配而成，感覺非常清新，且男女合用。包裝設計貫徹品牌簡約的風格，俐落的玻璃瓶身，飾以真皮套，熱愛珍藏香水的你，一定愛不釋手。文︰Angel

售價︰$750起　查詢︰2344 0770
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