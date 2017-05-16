﻿東方快車 奢華絕輪

要數當今最奢華及最傳奇的觀光列車，必屬東方快車（Orient-Express），她經歷百多年來的盛衰，重生並易名為威尼斯辛普倫東方快車（Venice Simplon-Orient Express），網絡更延伸至歐洲多國，成為世界各地遊人夢寐以求的終極鐵道體驗。



文：林逸 圖：林逸、Belmond 鳴謝：Belmond、卡塔爾航空



每節列車 別具歷史



十九世紀末由比利時企業家Georges Nagelmackers投資構建的東方快車，以典雅豪華的形象深受歐洲上流人士歡迎，並成為皇室貴冑、政商名人及演藝巨星的豪華旅遊列車。



威尼斯辛普倫東方快車



電話：001 800 8392 3500



網頁：www.belmond.com/venice-simplon-orient-express/經過接近一個世紀的輝煌歲月後，主要在巴黎、米蘭及威尼斯穿梭的東方快車，因航空業的發展及經濟不景氣的衝擊，在1977年宣告停運，幸好同年美國企業家James Sherwood在拍賣會購得兩節東方快車車廂後，燃起要讓其重現光芒的決心，並在短短數年內購得多節東方快車及同類型列車的車廂，經大規模修葺及改裝後，終在1982年以威尼斯辛普倫東方快車的名字重新出發，所以現時列車的每節車廂都有自己的故事，好像3309號車廂便曾在1929年因大雪被困在土耳其六天，至於3425號車廂更曾成為羅馬尼亞King Carol的御用車廂，欲了解更多，只要由車頭走到車尾，便可透過介紹牌認識箇中歷史。



三列餐卡 設計各異



美食方面才是重點，東方快車的三列餐卡，除各有不同主題設計，供應的美食更是相當美味呢！這三列分別名為Cote d'Azur、Etoile du Nord及L'Oriental的車廂，悉數是由1920年代的古董車廂改裝，歷史氣息濃烈。當中Cote d'Azur的漂亮Lalique水晶裝飾、Etoile du Nord的傳統洋味，以及L'Oriental的東方風情，均能讓人領略不同格調，配上由Christian Bodiguel領導的廚師團隊炮製的美食及甜點，當然是最佳享受。提醒有心作客的朋友，威尼斯辛普倫東方快車是一列豪華列車，車上謝絕穿着T恤、牛仔褲及運動裝束，晚餐時段男士更要穿上禮服或結有領帶的西裝，女士則要以晚裝示人，場面極為隆重。



典雅懷舊 服務貼心



在威尼斯著名的Belmond Hotel Cipriani下榻後，便可乘快艇循大運河來到Santa Lucia火車站，登上同屬Belmond集團的威尼斯辛普倫東方快車。進到車廂，房間大門是打開的，目的是讓客人明白車上每間房都是同等奢華，不存級數高低，若要硬找不同，就是客房的舒適沙發在晚間會給變成單人牀或上、下格牀，其他如隨傳隨到的貼心管家服務及窗外的漂亮風光，都是如出一轍。



行程方面，以我選乘的威尼斯至巴黎（延伸至倫敦）的兩日一夜路線最經典，會先後經過奧地利因斯布魯克（Innsbruck）、列支敦士登（Liechtenstein）、瑞士山區及巴黎，最後抵達加萊（Calais）轉車往倫敦，沿途的小城風貌、山區美景，配上列車的古典氣息，堪稱極致迷人。



無休酒吧 格調迷人



去年換上新裝、車廂編號為3674的酒吧車卡，是一列滿有Art Deco格調的車廂，透過藍色及金色主調，述說列車的輝煌歷史。客人可隨時跟摯愛或同行好友在此把酒談天，邊細聽駐車鋼琴師彈奏的動人樂章、邊細味由Walter Nisi領導的調酒師團隊精心炮製的雞尾酒，當中最不容錯過便是名為「Guilty 12」的選擇，這是Walter按《東方快車謀殺案》取得的靈感，以十二種材料調配的雞尾酒，其他如「Choas」及「British Connection」，以至Belmond Hotel Cipriani首創的「Bellini」等，同樣值得一試。另在欣賞Walter的高超調酒技術時，更可乘時跟他聊天，了解更多有關東方快車的逸事呢！