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﻿東方快車 奢華絕輪

2017-05-16 列印
■外觀典雅懷舊的東方快車可說是目前歐洲大陸歷史最悠久及最奢華的觀光列車。
■東方快車的每節車廂都有自己的故事。
■3309號車卡在1929年曾因大雪被困在土耳其六天。
■走廊通道上方及每列車廂前後都有東方快車歷史介紹。
■威尼斯辛普倫東方快車的多位職員在威尼斯火車站月台列隊迎接客人。
■每節載客車卡都有管家二十四小時為客人服務。
■管家在傍晚便會把座椅轉換成舒適的牀鋪。
■在柔和燈光下，車廂頓時變成一間雅致睡房。
■每個房間的面積雖不算大，卻見豪華舒適。
■威尼斯辛普倫東方快車的餐卡，氣派猶如五星級酒店的高級餐廳。
■牆上的Lalique水晶裝飾是Cote d'Azur餐卡的亮點。
■在大清早的巴黎東站，廚師們都忙於把生猛法國藍龍蝦等新鮮食材運上東方快車。
■在L'Oriental餐卡便可看到不少富東方色彩的裝飾。
■作為午餐主菜的龍蝦，肉質鮮嫩彈牙。
■在東方快車用膳，絕對是趟愉快體驗。
■晚上的3674酒吧盡是盛裝的客人。
■備有多款特製雞尾酒可供選擇。
■列車的首席調酒師Walter Nisi正調配由他自創的Guilty 12雞尾酒。
■3674酒吧由朝到晚都為客人服務。
■編號3674的車卡，被改裝成為極受客人歡迎的列車酒吧。
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        要數當今最奢華及最傳奇的觀光列車，必屬東方快車（Orient-Express），她經歷百多年來的盛衰，重生並易名為威尼斯辛普倫東方快車（Venice Simplon-Orient Express），網絡更延伸至歐洲多國，成為世界各地遊人夢寐以求的終極鐵道體驗。

文：林逸　圖：林逸、Belmond　 鳴謝：Belmond、卡塔爾航空

每節列車　別具歷史

　　十九世紀末由比利時企業家Georges Nagelmackers投資構建的東方快車，以典雅豪華的形象深受歐洲上流人士歡迎，並成為皇室貴冑、政商名人及演藝巨星的豪華旅遊列車。

威尼斯辛普倫東方快車

電話：001 800 8392 3500

網頁：www.belmond.com/venice-simplon-orient-express/經過接近一個世紀的輝煌歲月後，主要在巴黎、米蘭及威尼斯穿梭的東方快車，因航空業的發展及經濟不景氣的衝擊，在1977年宣告停運，幸好同年美國企業家James Sherwood在拍賣會購得兩節東方快車車廂後，燃起要讓其重現光芒的決心，並在短短數年內購得多節東方快車及同類型列車的車廂，經大規模修葺及改裝後，終在1982年以威尼斯辛普倫東方快車的名字重新出發，所以現時列車的每節車廂都有自己的故事，好像3309號車廂便曾在1929年因大雪被困在土耳其六天，至於3425號車廂更曾成為羅馬尼亞King Carol的御用車廂，欲了解更多，只要由車頭走到車尾，便可透過介紹牌認識箇中歷史。

三列餐卡　設計各異

　　美食方面才是重點，東方快車的三列餐卡，除各有不同主題設計，供應的美食更是相當美味呢！這三列分別名為Cote d'Azur、Etoile du Nord及L'Oriental的車廂，悉數是由1920年代的古董車廂改裝，歷史氣息濃烈。當中Cote d'Azur的漂亮Lalique水晶裝飾、Etoile du Nord的傳統洋味，以及L'Oriental的東方風情，均能讓人領略不同格調，配上由Christian Bodiguel領導的廚師團隊炮製的美食及甜點，當然是最佳享受。提醒有心作客的朋友，威尼斯辛普倫東方快車是一列豪華列車，車上謝絕穿着T恤、牛仔褲及運動裝束，晚餐時段男士更要穿上禮服或結有領帶的西裝，女士則要以晚裝示人，場面極為隆重。

典雅懷舊　服務貼心

  在威尼斯著名的Belmond Hotel Cipriani下榻後，便可乘快艇循大運河來到Santa Lucia火車站，登上同屬Belmond集團的威尼斯辛普倫東方快車。進到車廂，房間大門是打開的，目的是讓客人明白車上每間房都是同等奢華，不存級數高低，若要硬找不同，就是客房的舒適沙發在晚間會給變成單人牀或上、下格牀，其他如隨傳隨到的貼心管家服務及窗外的漂亮風光，都是如出一轍。

　　行程方面，以我選乘的威尼斯至巴黎（延伸至倫敦）的兩日一夜路線最經典，會先後經過奧地利因斯布魯克（Innsbruck）、列支敦士登（Liechtenstein）、瑞士山區及巴黎，最後抵達加萊（Calais）轉車往倫敦，沿途的小城風貌、山區美景，配上列車的古典氣息，堪稱極致迷人。

無休酒吧 格調迷人

　　去年換上新裝、車廂編號為3674的酒吧車卡，是一列滿有Art Deco格調的車廂，透過藍色及金色主調，述說列車的輝煌歷史。客人可隨時跟摯愛或同行好友在此把酒談天，邊細聽駐車鋼琴師彈奏的動人樂章、邊細味由Walter Nisi領導的調酒師團隊精心炮製的雞尾酒，當中最不容錯過便是名為「Guilty 12」的選擇，這是Walter按《東方快車謀殺案》取得的靈感，以十二種材料調配的雞尾酒，其他如「Choas」及「British Connection」，以至Belmond Hotel Cipriani首創的「Bellini」等，同樣值得一試。另在欣賞Walter的高超調酒技術時，更可乘時跟他聊天，了解更多有關東方快車的逸事呢！
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