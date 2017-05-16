﻿雪梨鬧市 臨海滋味菜

筆者整個四月都在澳洲雪梨度假，今次假期除了重溫昔日喜歡的食肆外，亦不忘發掘美食新貴，惟部份大熱餐廳均名過於實，而位於雪梨地標Barangaroo的一間餐廳卻值得親臨一試。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



新地標Barangaroo位於雪梨市中心臨海地段，周遭除了有自然保護區和海角公園外，更有經商業區中心Wynyard火車站行人隧道步行5分鐘直達的餐飲區。眾多食肆中，我最喜歡由當地得獎餐廳Bentley班底主理的Cirrus，餐廳氣氛休閒，更擁有迷人海景，食客無不吃得開懷愜意。



地道石蠔鮮味不凡



Cirrus的菜式以澳洲海產為主，更選用可持續捕獲海鮮。人在雪梨，當然要試試地道石蠔。店內的石蠔味道鮮甜、肉身厚嫩且口感Creamy，水準是我在今次整個行程中嚐過最好的。另一道是日推介黃尾鰤火腿，選用以醃漬火腿鹽漬、濕醃處理的南澳黃尾鰤魚，咬下去的第一口略嫌黃尾鰤火腿的鹽味過盛，幸而鰤魚鹹鮮兼備、肉質結實，再配合甜蜜的柿子、酸奶酪和酸辛的中東Sumac香料品嚐，味道層次豐富，風味截然不同。



主菜XO醬炒昆士蘭扁頭小龍蝦，開邊的小龍蝦尾肉質鬆軟綿密，然而微辣的自家製XO醬結合當地流行的中國豆豉和醬油，風味有別於傳統中式XO醬，味道偏鹹，卻不失清新風味。最後令人眼前一亮的甜點香桃雪葩桃香四溢，底層的奶酪蛋奶凍質感軟綿，配合香桃啫喱粒、餅乾屑和中層的柿子粒，健康美味。



Cirrus



地址：23 Barangaroo Avenue, Barangaroo, NSW 2000



電話：+61 2 9220 0111



網頁：www.cirrusdining.com.au