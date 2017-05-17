﻿土鍋炊煮 貴氣電飯煲

今次阿卓爸爸測試TIGER近八千元電飯煲，同事聞價錢紛紛敬而遠之，不過阿卓爸爸對食飯好講究，認為一粒米如何變成軟硬適中的靚飯粒，取決於一個高質電飯煲。TIGER新一代電飯煲配備特製高壓內鍋，讓米粒在鍋內翻滾沸騰，加上自動調節壓力，可令熟透飯粒完整無缺，米香四溢，貴得有道理！文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪



個人經驗，最完美的米飯，最好能保持原粒外觀，但在米肚位置稍微「爆花」，這種米飯軟硬適中，可「兩全其味」！日本製造的全新TIGER JPB-G10S土鍋塗層IH電飯煲就有這道板斧，能令熟透飯粒完整無缺，皆因其「遠赤特厚釜」（即飯煲膽）內外是傳統土鍋塗層，這個飯煲膽有11層加工，模擬出真正土鍋沸騰時的細密氣泡，當中又混合了中空玻璃珠，用作提升釜內的蓄熱和對流效能。



三個步驟煮靚飯



另外，新系統又有自動調節的IH壓力，整個煮飯過程分成三個步驟，首先是改變內鍋壓力達到翻滾沸騰，米飯就如在水中翻斛斗一樣，第二是再度加熱，使米粒保持水份，最後系統會於收水狀態下加溫至攝氏135度蒸煮，產生土鍋炊煮的效果。



由於JPB-G10S內部是一組加大版的IH發熱線WIDE IH，所以加熱時，整個飯釜也會發熱，就是煮極限的六人飯量，也有完美土鍋翻騰效果，對比同級的設計，TIGER JPB-G10S相對小巧，加上背面沒有凸起的電源接口，外形美觀之餘，又可節省空間。



測試評語 泄壓只須兩分鐘



一般而言，用這類特厚釜飯鍋電飯煲煮飯，時間約為一小時，比一般飯煲所須時間長約一倍，而今次這部JPB-G10S就加入了快煮功能，利用不同壓力來加熱，最快約20分鐘便完成，而在快煮過程中已做足多項程序，泄壓只須兩分鐘，速度真的很快！



阿卓爸爸把米放在放大鏡下觀察，每粒米的體形非常完整，沒有「化邊」成為爛飯，而且在米肚位置出現「小爆花」，這種飯入口和普通白飯一樣，但配合餸菜就完全不同，遇上油膩餸菜，米粒不會沾上過多菜汁，在口中粒粒分明，好像台灣夜市流行的油飯般，但配合乾身餸菜，例如炸雞或肉餅，由於米粒爆花位吸收大量水份，正好平衡了太乾的口感，好像玩魔術般。



清洗方面亦有好的評價，加壓系統是兩粒特定重量金屬珠，不會因「米水乾」而出現阻塞，按掣拆下清洗就可以。



TIGER JPB-G10S



售價：$7,888/1L、



$8,388/1.8L



查詢：2418 0912







其他選擇 獨特「舞動沸騰」



Panasonic IH蒸氣磁應西施電飯煲SR-SPX183，備有最新Induction Heating（IH）磁應技術，內藏五個電磁加熱線圈，配合特別的「舞動沸騰」技術，同樣可變壓力產生對流，內置儲水容器，加熱後產生高達攝氏200度蒸氣煮熟米飯，當然，最重要是擁有內鍋直接洗米功能。



售價：約$8,800



查詢：2733 3833/



Panasonic