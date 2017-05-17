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﻿入門版熱賣 A5 Sportback流麗新攻勢

2017-05-17 列印
■奧迪香港董事總經理Rene Koneberg向傳媒介紹全線新A5。
■同場展出354ps馬力S5 Coupe，售價$858,800起。
■新A5 Sportback較上代減輕85kg，操控更敏捷。
■車廂格局跟A4相似，標準MMI系統配7吋屏幕。
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        奧迪上周五（5月12日）於數碼港商場舉行全新A5車系登場派對，新車隨後一連兩天於尖沙咀海運大廈公開展出，據聞暫時最熱賣是A5 Sportback 40TFSI入門版，原因是定價$439,900起相對吸引。 文：彭志揚 圖：陳偉林、彭志揚

        奧迪今次一次過推出全線A5共六款型號，兩門Coupe版及五門Sportback版各有三種引擎選擇，包括40TFSI（2.0 Turbo，190ps）、45TFSI（2.0 Turbo，252ps），以及S5（3.0 V6雙Turbo，354ps），後兩者標準配置Quattro四驅和S-Line跑車套餐。

  首批新A5買家可用優惠價選購額外配件，例如B&O音響（另加$12,900，未連稅，下同），以及加強版MMI連12.3吋數碼錶板和8.3吋中控台彩芒（$38,100）等。
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