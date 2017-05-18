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﻿天寧島尋古

2017-05-18 列印
■貫通南北的主道，風光優美。
■戰爭遺下的坦克殘骸。
■長滿鏽蝕的大炮，殘留在美軍曾搶灘的海岸上。
■枯枝下的大鳥居，份外蕭瑟！
■曾用作擺放原子彈的洞穴。
■照片上的「胖子」後來擲下長崎，是至今人類史上使用過的最大威力核武！
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        塞班（Saipan）外島天寧島（Tinian），不但有昔日二次大戰的遺跡，還有現代化的豪華酒店及娛樂項目，絕對是休閒旅遊以及尋古探秘的好去處！

文、圖：Rachel 　鳴謝：HK Express、馬里亞納觀光局

        自二戰結束後，距塞班本島約六公里的天寧島，彷彿完成了一次歷史任務，重歸寧靜。直至上世紀八十年代，中國投資者到來興建了一家皇朝酒店及賭場，小島再次熱鬧起來，以往的戰爭痕跡，配合一幕幕驚心動魄的歷史，亦成為了當地導遊最精采的演說，導覽着遊人瞻仰戰爭的殘酷。

        然而酒店早年已結業，天寧島又一次沉寂下來，連帶往返塞班及天寧的船次亦停航，因此現時遊客登島只能靠水上飛機，往返票價連半天島上遊，每人收費約180美元（約1,400港元，可於網上或塞班島報團），不過據說全新賭場又將開幕，船班或有機會復航。

瞻仰戰爭殘酷史

　　天寧島面積約為香港的十分之一，雖缺乏公共交通，道路設計卻四通八達，尤其一條貫通南、北的主道，路面寬敞，景色優美，沿途兩邊盡是戰爭遺址，又以北部最集中。當中最矚目的，無疑是美軍登島後，搶下了東北岸的日軍基地，秘密裝嵌了兩顆原子彈「小男孩」及「胖子」，後來投擲於廣島及長崎，令二戰結束，當年的藏彈洞現都以玻璃蓋着，任人參觀，洞內各貼有圖片，看來就似巨大的墳墓！

        至於戰爭時日軍及美軍曾使用過的坦克或大炮殘骸、各種軍事建築、戰壕，以及未建成的日本神社等等，均遍佈於島上，於凋零的枯枝下，顯得特別蕭瑟！

（馬里亞納觀光局網頁：

www.mymarianas.com）

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