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﻿女神勁Like 入門多功菲林機

2017-05-19 列印
Sabrina
■閃光燈旁有數款色紙，可營造不同效果。
■即開即用，而且菲林用完後，不用整部相機丟棄，可改裝其他菲林。
■色紙成像顏色自然，而且有黑角效果，主體更突出。
實際試拍 ■Lomography Simple Use即開即用菲林相機共有三款不同顏色的機身，粉紅機身玩負片效果，黑色機身則預載黑白菲林。
■閒時Sabrina最愛以菲林相機拍攝，紀錄生活。
■韓國女團AOA的雪炫在Instagram大晒其新玩具Leica Z2X菲林相機。（網上圖片，雪炫IG：sh_9513）
■AOA另一女神申智珉亦拿着Fujifilm KLASSE拍攝，其專輯《Angel's Knock》的動態Poster亦以菲林相機為主題。（網上圖片，智珉IG：jiminbaby_18）
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        早前韓國女團AOA的「雪炫BB」在Instagram大晒其新玩具Leica Z2X菲林相機，無獨有偶，同團的另一女神申智珉亦拿着Fujifilm KLASSE，拍出復古味濃的照片，一眾K-Pop粉誓言跟隨女神，齊齊入手菲林相機！近日Lomography就新推Simple Use即開即用菲林相機，雖說傻瓜機一部，但功能全面，難怪本土IG女神、資深菲林相機用家張蔓莎（Sabrina）試玩後亦大讚屬新手入門之選！

文：Anna 圖：褚樂琪、Anna

        六年前已經投入菲林相機世界的Sabrina現職模特兒，閒來就拿着菲林機四處拍攝，再擺放於其Instagram內（IG：Sabrinasa），靚相吸引逾1.6萬Followers。「我想大部份人都覺得菲林相機吸引之處，在於每一次影出來的效果都很不同。而對於我來說，菲林相機可以做到重曝效果，這是數碼相機所沒有的。另外我亦好喜歡菲林機按下快門時的實際感覺，每影一張相前，你都要好好思考所需的光圈、快門，所得出的效果是怎樣。」Sabrina說。

　　原來Sabrina第一部菲林相機，就已是單反級的Canon AE-1，但事隔幾年，Sabrina竟又回歸「傻瓜機」的懷抱，入手Olympus Mju II。「因為傻瓜機完全不用做設定，做快拍（Snapshot）好方便，絕對是新手的Best Choice！」

驚喜多多 新手之選

　　近日Lomography新出的Simple Use即開即用菲林相機，三款不同顏色的機身內已預載了不同的菲林，粉紅色機身是紫色負片，黑色機身是黑白菲林，而Sabrina試玩的藍色機身則為彩色負片。

　　與即棄菲林機不同的是，此機可以更換其他菲林，換言之，用家拍完跟機的菲林後，可以換上其他效果的菲林繼續拍，以百多元定價而言，相當抵玩！難怪Sabrina試玩後亦大讚：「這部機簡單易用，夠『傻瓜』，最特別是閃光燈旁附設不同顏色的色紙，可以做出不同效果，作為新手第一輯試玩的菲林相，是非常好的選擇。」
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