﻿女神勁Like 入門多功菲林機

早前韓國女團AOA的「雪炫BB」在Instagram大晒其新玩具Leica Z2X菲林相機，無獨有偶，同團的另一女神申智珉亦拿着Fujifilm KLASSE，拍出復古味濃的照片，一眾K-Pop粉誓言跟隨女神，齊齊入手菲林相機！近日Lomography就新推Simple Use即開即用菲林相機，雖說傻瓜機一部，但功能全面，難怪本土IG女神、資深菲林相機用家張蔓莎（Sabrina）試玩後亦大讚屬新手入門之選！



文：Anna 圖：褚樂琪、Anna



六年前已經投入菲林相機世界的Sabrina現職模特兒，閒來就拿着菲林機四處拍攝，再擺放於其Instagram內（IG：Sabrinasa），靚相吸引逾1.6萬Followers。「我想大部份人都覺得菲林相機吸引之處，在於每一次影出來的效果都很不同。而對於我來說，菲林相機可以做到重曝效果，這是數碼相機所沒有的。另外我亦好喜歡菲林機按下快門時的實際感覺，每影一張相前，你都要好好思考所需的光圈、快門，所得出的效果是怎樣。」Sabrina說。



原來Sabrina第一部菲林相機，就已是單反級的Canon AE-1，但事隔幾年，Sabrina竟又回歸「傻瓜機」的懷抱，入手Olympus Mju II。「因為傻瓜機完全不用做設定，做快拍（Snapshot）好方便，絕對是新手的Best Choice！」



驚喜多多 新手之選



近日Lomography新出的Simple Use即開即用菲林相機，三款不同顏色的機身內已預載了不同的菲林，粉紅色機身是紫色負片，黑色機身是黑白菲林，而Sabrina試玩的藍色機身則為彩色負片。



與即棄菲林機不同的是，此機可以更換其他菲林，換言之，用家拍完跟機的菲林後，可以換上其他效果的菲林繼續拍，以百多元定價而言，相當抵玩！難怪Sabrina試玩後亦大讚：「這部機簡單易用，夠『傻瓜』，最特別是閃光燈旁附設不同顏色的色紙，可以做出不同效果，作為新手第一輯試玩的菲林相，是非常好的選擇。」