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﻿零失敗混合式新機

2017-05-19 列印
■一張菲林可一次過列印最多九格相片，慳精之選！
■機背設有LCD屏幕及各種功能鍵，拍攝後可編輯好相片才印出。
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　　想玩菲林機但又連曬相都懶，即影即有菲林相機可算是懶人之選，而FUJIFILM近日新出的即影即有相機Instax SQUARE SQ10，屬首部半數碼混合式即影即有相機，可以做到零失敗拍攝！事關SQ10機背擁有一個LCD顯示屏，拍攝後可作編輯，加入各款濾w鏡甚至調較光度，確保相片效果才以菲林列印。另外新機仲可以在一張菲林內，一次過列印四格或九格相片，玩法相當特別！

售價：待定　發售日期：5月22日

查詢：2406 3225
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