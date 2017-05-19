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﻿廣角靚鏡之選

2017-05-19 列印
■換上玻璃鏡頭後，影像明顯變得更細緻及鮮艷。
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　　提起即影即有，Lomography的LOMO'INSTANT以可換鏡作招徠，玩法多多，吸引不少用家入手。早前亦新出LOMO’INSTANT AUTOMAT GLASS，成為全球首部用上廣角玻璃鏡頭的即影即有，更加吸引。新鏡頭可減少反光，亦令影像更加Sharp及清晰，別有一番味道。新機的光圈達F/4.5，屬市面最大光圈的即影即有，方便於低光環境下拍攝。另外最近對焦距離亦大大縮短至0.3m，拍攝食物時，取景更加靈活！

售價：$1,490 查詢：2915 2205
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