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﻿清新仲夏 花漾泳裝

2017-05-20 列印
全新Summer Beach Collection充滿夏日熱帶風情。
色彩艷富的配飾令沙灘Look更吸睛。
飾物以夏日水果及植物作主題。
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　　踏入仲夏，是時候大騷努力鍛煉多時得來的好身材。來自英倫的飾物品牌Accessorize，新季準備了多款充滿熱帶氣息和民族風情的服飾，讓你可以以時尚造型迎接夏日。就如新上架的Belize系列，色彩艷麗，有紮染效果的One Piece連身裙，也有印上水果、熱帶植物和鸚鵡等雀鳥圖案，洋溢大自然動感一面，品牌更特意製作各式藤籃、Tote Bag和絲巾，讓你可以配搭出屬於自己的風格。

　　至於沙灘派對不能少的，自然有花漾泳裝。品牌除了有大熱的Floral Print，還有鮮艷拼色和幾何圖案款式的Bikini，充滿豐富的視覺魅力。另外，可愛的童裝泳衣款式，也展現出小朋友純真一面。文：Ki
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