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﻿熱辣登場 扮靚概念店

2017-05-22 列印
■N。8 by Beyorg引進二十多個有機護理品牌。
■店後有兩間空間感十足的Facial房，提供面部療程。
■新店以明亮的白色調作裝潢。
■Susanne Kaufmann的集中修護髮膜$715（左）及頭髮精華素$895（右）。
■產自美國的JINSOON指甲油以零甲醛及不含苯甲酸酯等有害物質為賣點。 各$210
■Naturaglacé防曬粉 $285
■日本彩妝品牌Naturaglacé新推出的胭脂系列，能融入肌膚裏層，讓肌膚呈現白裏透紅的感覺。各$240
■於英國手工製作的de Mamiel系列，熱賣產品包括日間防曬補濕露$855（左）、補濕噴霧$545（右）。
■以先進儀器收集數據作皮膚分析，非常專業。
■Allure以黑白色調為裝潢，時尚又高雅。
■嶄新高科療程如激活膠原自生療程、永久脫毛、去除面部角質療程等一一俱備。
■川Spa毗鄰酒店頂層的游泳池，做完療程不妨歎吓，有美景相伴，感覺特別豪華。
■按摩室環境寬敞，設有單人房及雙人房。
■面部按摩療程產品來自英國頂級美容護膚品牌Heaven。
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        都巿人都懂得忙裏偷閒，放假愛來個Massage紓緩疲勞，又或做個Facial保養肌膚。近日三間扮靚概念店分別於中環及尖沙咀鬧巿登陸，選址便捷，無論假日抑或放工，都可為忙碌的你充充電。文︰Angel　 圖︰陳鐵剛

天然有機護理

　　引入多個有機美容品牌的N。8 by Beyorg，上月正式登陸中環置地廣場，店內提供的產品涵蓋身體、面部及頭髮護理，相當齊全。二十多個有機品牌產品以天然成份製造，推介品牌包括來自奧地利的Susanne Kaufmann，其頭髮精華素及髮膜皆蘊含多種修護成份，而且全由奧地利森木製造工廠生產，品質有保證，適合對頭髮保養有高要求的人士。

　　巿面上的化妝品多含化學物質，長期使用有損肌膚健康，店舖特意引入有機品牌Naturaglacé及RMS Beauty，為喜愛有機彩妝的女士提供選擇。另外JINSOON的指甲油不含甲醛、苯甲酸酯等化學成份，可減少對指甲健康造成傷害。

　　新店同時提供有機抗氧緊緻面部療程，選用有機品牌Amala的十八款產品來進行護理，連眼部、頸部及手部都照顧周到，客人做完Facial可一次過入貨。

價錢：面部緊緻療程

　　　$1,600/60分鐘

地址︰中環皇后大道中5號置地廣場301A舖

查詢︰2723 3812



專業高科護理

　　剛登陸中環的Allure，以黑白裝潢為主，環境高雅舒適，每間房均設獨立浴室，用家可全方位體驗尊貴美容時光。療程乃度身訂造，單是皮膚分析，亦動用先進儀器收集數據，非常專業。除有嶄新高科療程如激活膠原自生療程、永久脫毛、去除面部角質療程等，還特別引入中式瑤浴，有助疏通經絡，行氣活血，顧客可以一站式進行美容和調理身體。

價錢︰去角質護理 $800/30分鐘

地址︰中環砵甸乍街10號16樓

查詢︰2868 6096



池畔酒店級Spa

　　近年不少酒店都新增水療中心，最近朗廷酒店亦於頂層開設了名為「川」的Spa。川的特色療程包括和諧按摩，結合了指壓按摩元素及多種紓緩神經的按摩技巧。當中面部護理療程值得推介，選用來自英國頂級美容護膚品牌Heaven的產品，其角質調理療程更是首次於亞洲推出，療程中所使用的產品蘊含有機椰子、有機蘋果等成份，主要針對改善暗沉膚色。除了Spa療程豐富，地方舒適也是賣點之一，毗鄰頂層游泳池，靚景相當吸引呢。

價錢：角質調理面部療程

　　　$780/30分鐘

　　　和諧按摩療程 　　　　　$1,960/60分鐘

地址︰尖沙咀北京道8號

　　　朗廷酒店

查詢︰2378 9988
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