﻿熱辣登場 扮靚概念店

都巿人都懂得忙裏偷閒，放假愛來個Massage紓緩疲勞，又或做個Facial保養肌膚。近日三間扮靚概念店分別於中環及尖沙咀鬧巿登陸，選址便捷，無論假日抑或放工，都可為忙碌的你充充電。文︰Angel 圖︰陳鐵剛



天然有機護理



引入多個有機美容品牌的N。8 by Beyorg，上月正式登陸中環置地廣場，店內提供的產品涵蓋身體、面部及頭髮護理，相當齊全。二十多個有機品牌產品以天然成份製造，推介品牌包括來自奧地利的Susanne Kaufmann，其頭髮精華素及髮膜皆蘊含多種修護成份，而且全由奧地利森木製造工廠生產，品質有保證，適合對頭髮保養有高要求的人士。



巿面上的化妝品多含化學物質，長期使用有損肌膚健康，店舖特意引入有機品牌Naturaglacé及RMS Beauty，為喜愛有機彩妝的女士提供選擇。另外JINSOON的指甲油不含甲醛、苯甲酸酯等化學成份，可減少對指甲健康造成傷害。



新店同時提供有機抗氧緊緻面部療程，選用有機品牌Amala的十八款產品來進行護理，連眼部、頸部及手部都照顧周到，客人做完Facial可一次過入貨。



價錢：面部緊緻療程



$1,600/60分鐘



地址︰中環皇后大道中5號置地廣場301A舖



查詢︰2723 3812







專業高科護理



剛登陸中環的Allure，以黑白裝潢為主，環境高雅舒適，每間房均設獨立浴室，用家可全方位體驗尊貴美容時光。療程乃度身訂造，單是皮膚分析，亦動用先進儀器收集數據，非常專業。除有嶄新高科療程如激活膠原自生療程、永久脫毛、去除面部角質療程等，還特別引入中式瑤浴，有助疏通經絡，行氣活血，顧客可以一站式進行美容和調理身體。



價錢︰去角質護理 $800/30分鐘



地址︰中環砵甸乍街10號16樓



查詢︰2868 6096







池畔酒店級Spa



近年不少酒店都新增水療中心，最近朗廷酒店亦於頂層開設了名為「川」的Spa。川的特色療程包括和諧按摩，結合了指壓按摩元素及多種紓緩神經的按摩技巧。當中面部護理療程值得推介，選用來自英國頂級美容護膚品牌Heaven的產品，其角質調理療程更是首次於亞洲推出，療程中所使用的產品蘊含有機椰子、有機蘋果等成份，主要針對改善暗沉膚色。除了Spa療程豐富，地方舒適也是賣點之一，毗鄰頂層游泳池，靚景相當吸引呢。



價錢：角質調理面部療程



$780/30分鐘



和諧按摩療程 $1,960/60分鐘



地址︰尖沙咀北京道8號



朗廷酒店



查詢︰2378 9988