﻿張愛玲書香渼饌

一九四三年的五月天，張愛玲的小說《沉香屑：第一爐香》問世，震驚當時的中國文壇。七十四年後的今天，帝京酒店推出愛玲宴，每道菜均精心設計，目的是通過美食將書迷帶到張愛玲的文學世界內。 文：李泳烔 圖：陳鐵剛



「有一班張愛玲書迷到酒店飯聚，跟他們傾談之下，想到既然有紅樓宴，那為甚麼不能有愛玲宴？」酒店中菜總廚江肇祺師傅笑說。有了此想法後，書迷為酒店精選張愛玲談及美食的幾本著作，江師傅跟其他大廚於是根據書中陳述，將愛玲筆下的美食實體化。



愛玲宴共八道菜，全部都和張愛玲有關，就連近代作家胡蘭成提及過，與張愛玲同居時愛煮的鍋燒魚頭豆腐亦備有，連甜品也選用張愛玲名著《半生緣》內曼楨最愛吃的栗子粉蛋糕。



細閱餐牌，發現不少菜名十分有趣，例如山東名菜《神仙鴨子》，製法是先以滾水將鴨子的膻味和血水逼出，再油炸八分鐘，然後與上湯、米酒、金華火腿、果皮、冬筍、紅棗、白菇及冬菇等材料燉熟，吃起來豐潤而不膩，嫩滑入味，每一口都是精華，不愧為古時大戶人家的桌上美食。



就港人口味改良菜式



在製作菜餚時，為了因應實際情況，江師傅不得不將部份菜式作出改變，「《金鎖記》中女主角被喻為螃蟹，因為她雖有螃蟹般強硬的表面，但內心只不過是個可憐人。」師傅遞上銀白色的蟹形盤子，上面放了一隻炸得金黃的軟殼蟹，「原著所指的螃蟹實在太大隻，吃上兩口便飽肚，如何還能吃其他菜餚？因此我們換上同樣能象徵女主角的軟殼蟹。」



江師傅直言最難是將書中談論的上海菜或山東菜，演變成適合香港人口味的美食，就像頭盤涼菜六點，其中的爆玉米花是張愛玲小時候愛吃的零食，江師傅原以為爆玉米花即爆谷，但仔細一想當時爆谷尚未在上海流行，故此爆玉米花應是米通的意思。精緻小巧的爆玉米花，煙韌的糖膠微微黏着牙齒，香脆甜膩，難怪出身名門的張愛玲也愛吃。



帝京軒愛玲宴



地址： 旺角太子道西193號



帝京酒店3樓



查詢： 2622 6161



價錢： $480/位（兩位起）



日期： 即日起至7月31日