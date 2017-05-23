﻿雪梨人氣Cafe 歎滋味Brunch

雪梨市中心沿海新地標Barangaroo餐飲區域食肆林立，除了上期介紹過該區餐廳Cirrus的精緻海產美食外，還有Devon Cafe的人氣Brunch也值得一試。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



一如港人愛去茶樓的習慣，Cafe是雪梨人的聚腳地，象徵着當地人的生活文化。Devon Cafe開業半年，憑着以健康食材入饌、富東方風味的各式All Day Breakfast， 迅速躍升為雪梨人氣Cafe之一。



聚餐當天，筆者點了招牌三合一早餐Breakfast With The Sakuma，King Salmon以味噌入饌，外皮焦香，肉質嫩滑多汁且富油香，配上香脆炸免治煙鰻魚條（Smoked Eel Croquette）同吃，極具口感，蘸點63°C水煮蛋的流心蛋黃作醬汁享用，質感更上一層樓。



朋友的Eggs Blinis同樣色香味俱全，有別於傳統的Eggs Benedict，底層選用精緻的Buckwheat Blinis取代英國鬆餅，再以Broccolini和富柑橘芳香的煙三文魚取代煙肉火腿，自家製Maltaise荷蘭醬加入血燈汁提升味道，佐以水煮嫩蛋享用，味道清新，散發淡淡橘子香氣。



和式三文治風味獨特



兩位同行的友人則分別揀選Ebi Katsu Sando炸蝦三文治配炸薯條及牛扒三文治。前者除了採用軟綿的日本麵包，炸蝦餡料更用上天婦羅粉漿，外衣輕盈香脆，伴以日本蛋黃醬調味的Coleslaw捲心菜沙律，風味獨特。後者則以味道濃郁且富嚼勁的Striploin配上香氣四溢的牛肝菌牛油炮製，平淡中顯心思。最後再呷一口雪梨流行的Piccolo，內裏的Baby Latte以特濃咖啡和Latte的一半牛奶份量沖泡，突出咖啡豆的甘澀香氣，為樸實的澳式早午餐作結。



Devon Cafe Barangaroo



地址： Shop 19, 200 Barangaroo Avenue, Barangaroo,



NSW 2000



網址： www.devoncafe.com.au