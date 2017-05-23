﻿宮崎飫肥 神話列車古蹟遊

日本九州宮崎縣是個擁有不少古蹟名勝的神話之鄉，今次筆者便跟着東瀛遊執行董事禤國全這位瀛遊達人，乘坐著名的「海幸山幸」神話觀光列車，帶大家到訪有「小京都」美譽的小城飫肥（Obi）。



文：林逸 圖：林逸、九州旅客鐵道



鳴謝：EGL Tours東瀛遊、九州運輸局、九州旅客鐵道



古意盎然 美味滿載



從JR宮崎站乘搭海幸山幸（Umisachi Yamasachi）觀光列車，沿着可看到鬼之洗板及不少純美景觀的日南海岸，大約一小時便可抵達飫肥。甫下車，已有穿起地道泰平踊裝束的舞者迎迓，加上月台上還有售賣紀念品的小攤檔，十分熱鬧。



位於宮崎縣南部日南市中央的飫肥，在數百年前的江戶時代，是個由飫肥藩伊東氏管轄的五萬七千石城下町，雖然經過多年發展，今日置身飫肥，仍可看到不少古色古香的町家建築，當中包括武家屋敷町、町人町及寺町等等，漫步其中，教人感到有如時光倒流回到舊時代，難怪當地被譽為九州的小京都之餘，更有接近二十畝的土地被列為日本重要傳統的建造物群保存地區，吸引不少遊客慕名來訪。



來到古意盎然兼不時可看到錦鯉水道的飫肥，教人都不自覺地把腳步放慢，好好細味箇中的閒情逸趣。



為此當地的觀光組織便聯同城中的人氣遊點及商舖、食肆攜手合作，推出名為飫肥城下町「食べあるき．町あるき」MAP的「邊吃邊走」美食觀光地圖，除詳細顯示飫肥的觀光、購物及美食好去處，更以超級優惠價發售附有觀光設施入場券及五張當地禮品或美食換領券的地圖，讓大家按圖索驥，開心遊遍飫肥。



「邊吃邊走」美食觀光地圖共有兩款可供選擇，700日圓（約48港元）的，便可免費到訪城中三個指定景點，1,200日圓（約82港元）的，更可遊遍七個指定景點，只是更吸引的，還是各自附送的五張換領券，讓大家憑券到指定的四十四家店舖及設施免費換取紀念品或美食，當中計有選用地道的飫肥杉製成的筷子、厚燒蛋卷、日南燒酎、飫肥天婦羅及布藝精品等等，讓你得享優惠之餘，也能進一步領略地道風情。



海幸山幸 極具特色



到訪飫肥，從宮崎可乘終站是南鄉的日南線列車往返，只是希望進一步感受這個神話之鄉的風情，便不妨乘搭主要在星期六、日及假日營運的觀光列車「海幸山幸」（Umisachi Yamasachi）來訪。



由觀光鐵道設計巨匠水戶岡銳治操刀的「海幸山幸」，主要以當地神話人物海幸彥及山幸彥這兩兄弟為重點，把2005年因風災而告廢線的高千穗鐵道兩列列車改裝，成為一卡主色是深紅色的「山」列車，以及一卡呈藍色為主調的「海」列車，配合選用大量飫肥杉的設計，成為一列地道的人氣觀光列車。



「海幸山幸」在營運日由宮崎及南鄉各對開一班，連首、尾兩站共有十個車站，沿途風光優美之餘，行車途中更有抽獎遊戲，乘客也可穿起車長制服拍照留念及體驗為紀念乘車證蓋章的樂趣，另在停站時也有熱鬧的歡迎場面，委實樂趣無窮。



喜庵一能 滋味和食



在飫肥邊逛邊玩，希望小歇一下吃點東西，不妨來到後町通的日本料理名店喜庵一能品嚐美食。



一能所在地，是飫肥著名的鯉泳之川旁邊，一條條漂亮錦鯉在大宅前的小川游泳的景致，已是城中的一道好風景。進到由百年古民家改裝而成的食肆內，更覺古意盎然，這家由黑木一雄夫婦兩人合力經營的和食店，在當地雖然只有六、七年歷史，卻因雅致環境及優質可口的美饌為人稱道，店內供應的飫肥膳及懷石料理，悉數選用地道食材入饌，加上擺盤精緻漂亮，教人吃得十分愜意。



喜庵一能



營業時間：11:30-14:00；17:30-20:30



地址：宮崎縣日南市飫肥5丁目2-41



電話：81 987 25 5551



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照均可免簽證入境日本。



查詢：2522 1184（日本領事館）



東瀛遊（EGL Tours）宮崎、霧島指宿、鹿兒島五天團（團號JKME05），每位6,799港元起；另有售多款九州優惠火車證。查詢：3692 0888/www.egltours.com（東瀛遊）



由JR鹿兒島中央站乘霧島號特急列車約兩小時可達宮崎。網頁：www.jrkyushu.co.jp



obijyo.com（飫肥城下町網頁）



www.welcomekyushu.jp（九州觀光推進機構網頁）